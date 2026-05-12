Silber - Diese Signalmarken sollte jeder kennen!

Seit dem Rekordhoch von Ende Januar bei 121,64 USD durchläuft der Silberpreis eine heftige Korrekturphase. Möglicherweise ergibt sich derzeit aber die Chance die beschriebene Verschnaufpause zu den Akten zu legen. Doch im Sinne eines „vorsichtigen Kaufmanns“ zunächst der Reihe nach: Die Tiefs vom Februar und März bei 63,99/60,94 USD bilden einen massiven Rückzugsbereich auf der Unterseite. Schließlich verläuft hier auch die 200-Tage-Linie (akt. bei 64,17 USD). Zuletzt wurde diese Bastion nicht mehr angesteuert. Vielmehr konnte der Silberpreis ein deutlich höheres Tief bei gut 70 USD ausprägen. Anlegerinnen und Anleger sollten deshalb den Fokus auf das Hoch vom 17. April bei 83,04 USD legen. In diesem Dunstkreis verläuft auch das obere Bollinger Band (akt. bei 83,83 USD). Dank des Sprungs über diese Hürden kann die Kursentwicklung der letzten beiden Monate als kleine Bodenbildung interpretiert werden (siehe Chart). Rein rechnerisch lässt sich deren Anschlusspotenzial auf mindestens 12 USD taxieren, sodass perspektivisch das Barrierenbündel bei 95 USD wieder auf die Agenda rückt. Der MACD liefert mit einem neuen Kaufsignal zusätzlichen Rückenwind.

Silber (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: LSEG, tradesignal²

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