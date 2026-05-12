Silber im Chart-Check: Konsolidierung beendet? - HSBC Daily Trading TV 12.05.2026
HSBC · Uhr
In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse #HSBC Deutschland, das Edelmetall #Silber unter die Lupe.
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