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HSBC Continental Europe S.A., Germany

Silber im Chart-Check: Konsolidierung beendet? - HSBC Daily Trading TV 12.05.2026

HSBC · Uhr
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In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV nimmt Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse #HSBC Deutschland, das Edelmetall #Silber unter die Lupe.

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