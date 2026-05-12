Dax-Widerstand 24.250 24.400 Dax-Unterstützung 23.999 23.800

Dax-Rückblick:

Der Dax konnte in der abgelaufenen Handelswoche die zwischenzeitlichen Kursgewinne von über 1.000 Punkten nicht verteidigen. Die Euphorie mit dem Anstieg über 25.100 Punkte war am Ende genau so schnell verflogen, wie sie gekommen war.

Mittlerweile notiert der Index wieder mehr als 1.000 Punkte unter dem Vorwochenhoch. So lange das Iran-Thema nicht final vom Tisch ist - Donald Trumps Posts bei "Truth Social" zählen nicht als Friedensdeal - dürfte der Dax weiter sehr schwankungsfreudig und charttechnisch schwer zu greifen bleiben.

Dax-Ausblick:

Der Dax hat die Rally der Vorwoche mit dem Rücksetzer auf 24.000 Punkte heute Vormittag nun wieder komplett egalisiert. Der EMA50 im Tageschart (Linie braun) sorgte am Vormittag zunächst für eine Stabilisierung. Ausgehend von dieser Marke wäre eine Zwischenerholung denkbar.

Wird die 24.000er Marke allerdings heute per Tagesschlusskurs unterboten, wäre in den kommenden Tagen mit weiterem Abwärtsdruck Richtung 23.400/600 Punkte zu rechnen aus charttechnischer Sicht. Oberhalb von 24.000 Punkten dürfen die Optimisten jedoch vorerst (noch) von einem Comeback träumen.

Hinweis in eigener Sache: Die nächste Dax-Chartanalyse gibt es hier an dieser Stelle am kommenden Freitag.