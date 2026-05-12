Streit um Sparpläne: Warken stellt sich Deutschem Ärztetag

dpa-AFX · Uhr
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HANNOVER (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) wird am Dienstag zur Eröffnung des Deutschen Ärztetags in Hannover erwartet. Im Mittelpunkt steht ihr geplantes Sparpaket zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenkassen. Es sieht Ausgabenbremsen auch bei den Vergütungen der Praxen und Kliniken vor. Ärzteverbände protestieren gegen Milliarden-Einschnitte und warnen vor Folgen für das Behandlungsangebot.

Ein Schwerpunktthema des bis Freitag dauernden 130. Deutschen Ärztetags sollen Sucht und Drogen sein. Erwartet wird dazu der Bundesdrogenbeauftragte Hendrik Streeck (CDU). Dabei soll es auch um Mediensucht und einen stärkeren Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Risiken in einer zunehmend digitalen Welt gehen./sam/DP/jha

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