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Sturm am Kryptomarkt: Was bleibt, wenn der Hype geht? | Invest 2026 | Creator Space Live

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Ist der Krypto-Hype wirklich vorbei oder stehen wir nur im Auge des Sturms? In dieser Expertenrunde analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group), Dr. Ulli Spankowski (CEO BISON) und Mirco Recksiek (@Bitcoin2Go) die aktuelle Marktlage.

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► Darum geht's im Video:
Es wird diskutiert, wie Giganten wie BlackRock und MicroStrategy den Bitcoin-Markt verändern und ob die ursprüngliche Idee der Dezentralität in Gefahr ist. Außerdem: Welches Netzwerk gewinnt das Rennen um die Tokenisierung – Ethereum, Solana oder Polygon?

Timestamps:
00:00 ► Begrüßung & Thema: Sturm am Kryptomarkt
01:21 ► Institutionelle Player: Welchen Einfluss haben BlackRock & MicroStrategy?
08:49 ► Krypto-Adaption & Erkenntnisse von der Paris Blockchain Week
16:30 ► Tokenisierung: Ethereum, Solana & Polygon
23:01 ► Dedollarisierung, US-Wahlen & Clarity Act
31:20 ► Krypto & Steuern: So funktioniert der Info-Report
33:38 ► Neue BISON-Features: Haltefrist-Tracker & Select Programm
38:22 ► Q&A: Sind Quantencomputer eine Gefahr für Bitcoin?
45:04 ► Q&A: Bedrohen CBDCs den Krypto-Markt?
46:27 ► Q&A: Use Case vs. Investment Case am Beispiel von Ripple (XRP)

Im Video erwähnte Werte:
MicroStrategy
WKN: 722713 | ISIN: US5949724083
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/722713-microstrategy

BlackRock
WKN: A40PW4 | ISIN: US09290D1019
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A40PW4-blackrock

Coinbase
WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qp7j-coinbase

CleanSpark
WKN: A2PWWQ | ISIN: US18452B2097
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2pwwq-cleanspark

Moody's
WKN: 915246 | ISIN: US6153691059
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/915246-moodys

Alphabet (Google)
WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K1079
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6h-alphabet

Western Union
WKN: A0LA17 | ISIN: US9598021098
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0la17-western-union

PayPal
WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14r7u-paypal

MSCI World Index
WKN: A0RPWH | ISIN: IE00B4L5Y983
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a0rpwh-ishares-core-msci-world-ucits-etf

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🕐 Das Video wurde am 07.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.

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