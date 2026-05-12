Sturm am Kryptomarkt: Was bleibt, wenn der Hype geht? | Invest 2026 | Creator Space Live

Ist der Krypto-Hype wirklich vorbei oder stehen wir nur im Auge des Sturms? In dieser Expertenrunde analysieren Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group), Dr. Ulli Spankowski (CEO BISON) und Mirco Recksiek (@Bitcoin2Go) die aktuelle Marktlage.



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Es wird diskutiert, wie Giganten wie BlackRock und MicroStrategy den Bitcoin-Markt verändern und ob die ursprüngliche Idee der Dezentralität in Gefahr ist. Außerdem: Welches Netzwerk gewinnt das Rennen um die Tokenisierung – Ethereum, Solana oder Polygon?



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung & Thema: Sturm am Kryptomarkt

01:21 ► Institutionelle Player: Welchen Einfluss haben BlackRock & MicroStrategy?

08:49 ► Krypto-Adaption & Erkenntnisse von der Paris Blockchain Week

16:30 ► Tokenisierung: Ethereum, Solana & Polygon

23:01 ► Dedollarisierung, US-Wahlen & Clarity Act

31:20 ► Krypto & Steuern: So funktioniert der Info-Report

33:38 ► Neue BISON-Features: Haltefrist-Tracker & Select Programm

38:22 ► Q&A: Sind Quantencomputer eine Gefahr für Bitcoin?

45:04 ► Q&A: Bedrohen CBDCs den Krypto-Markt?

46:27 ► Q&A: Use Case vs. Investment Case am Beispiel von Ripple (XRP)



Im Video erwähnte Werte:

MicroStrategy

WKN: 722713 | ISIN: US5949724083

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/722713-microstrategy



BlackRock

WKN: A40PW4 | ISIN: US09290D1019

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A40PW4-blackrock



Coinbase

WKN: A2QP7J | ISIN: US19260Q1076

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2qp7j-coinbase



CleanSpark

WKN: A2PWWQ | ISIN: US18452B2097

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a2pwwq-cleanspark



Moody's

WKN: 915246 | ISIN: US6153691059

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/915246-moodys



Alphabet (Google)

WKN: A14Y6H | ISIN: US02079K1079

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6h-alphabet



Western Union

WKN: A0LA17 | ISIN: US9598021098

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a0la17-western-union



PayPal

WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14r7u-paypal



MSCI World Index

WKN: A0RPWH | ISIN: IE00B4L5Y983

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a0rpwh-ishares-core-msci-world-ucits-etf



► Folge uns auch auf Social Media:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 07.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/