Swatch-Aktionäre verwehren US-Investor erneut Sitz im Verwaltungsrat
Zürich, 12. Mai (Reuters) - Der aktivistische US-Investor Steven Wood ist erneut mit seinem Versuch gescheitert, in den Verwaltungsrat des Schweizer Uhrenkonzerns Swatch Group einzuziehen. Die Generalversammlung des von der Gründerfamilie Hayek kontrollierten Unternehmens lehnte am Dienstag Woods Antrag auf einen Sitz in dem Strategie- und Aufsichtsgremium ab, wie mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Wood habe 19,2 Prozent der Stimmen erhalten. Die Aktionärsversammlung des für seine Plastikuhren bekannten Konzerns findet virtuell ohne Anwesenheit der Aktionäre statt. Die Hayeks kontrollieren rund ein Viertel des Swatch-Aktienkapitals, dank einer zweistufigen Kapitalstruktur aber über 40 Prozent der Stimmrechte.
(Bericht von Oliver Hirt und Alessandro Parodi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)