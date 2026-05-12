Swatch-Aktionäre verwehren US-Investor erneut Sitz im Verwaltungsrat

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Zürich, ⁠12. Mai (Reuters) - Der aktivistische US-Investor Steven Wood ist erneut mit seinem Versuch gescheitert, in den ‌Verwaltungsrat des Schweizer Uhrenkonzerns Swatch Group einzuziehen. Die Generalversammlung des ⁠von ⁠der Gründerfamilie Hayek kontrollierten Unternehmens lehnte am Dienstag Woods Antrag auf einen Sitz in dem Strategie- und Aufsichtsgremium ab, ‌wie mit der ‌Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Wood habe 19,2 ⁠Prozent der Stimmen erhalten. Die Aktionärsversammlung ‌des für ⁠seine Plastikuhren bekannten Konzerns findet virtuell ohne Anwesenheit der Aktionäre statt. Die Hayeks kontrollieren ‌rund ein ⁠Viertel des Swatch-Aktienkapitals, ⁠dank einer zweistufigen Kapitalstruktur aber über 40 Prozent der Stimmrechte.

(Bericht von Oliver Hirt und Alessandro Parodi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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