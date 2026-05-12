TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Mai 2026
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 12. Mai
TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 JPN: Mazda Motor, Jahreszahlen 06:45 LUX: Grand City Properties, Q1-Zahlen 06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen (10.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q2-Zahlen 07:00 DEU: KWS Saat, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen (9.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen (11.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Q2-Zahlen (9.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Siemens Energy, Q2-Zahlen (8.30 Pk, 10.30 Analystencall) 07:00 DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Q1-Zahlen (9.30 Pk) 07:00 BEL: KBC Group, Q1-Zahlen 07:00 FIN: Outokumpu, Q1-Zahlen 07:25 DEU: Medios, Q1-Zahlen 07:30 DEU: United Internet, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Douglas, Q2-Zahlen (11.00 Call) 07:30 DEU: Indus Holding, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Munich Re, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 11.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Ionos, Q1-Zahlen (9.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: 1&1, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Uniper, Q1-Zahlen (8.30 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Dürr AG, Q1-Zahlen (14.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Salzgitter, Q1-Zahlen (detailliert) 07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen (9.00 Pk, 14.00 Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen (11.00 Call) 07:30 DEU: Friedrich Vorwerk, Q1-Zahlen (13.00 Call) 07:30 DEU: Scout24, Capital Market Day 07:30 DEU: Mutares, Q1-Zahlen 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen 07:50 DEU: MBB, Q1-Zahlen 08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen und Q1-Zahlen 08:00 GBR: Vodafone Group, Jahreszahlen 08:00 GBR: Imperial Brands, Halbjahreszahlen 09:00 DEU: EnBW, Q1-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 10:00 DEU: Rheinmetall, Hauptversammlung 10:00 DEU: K+S, Hauptversammlung 10:00 DEU: Zalando, Hauptversammlung 10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung 10:00 DEU: Washtec, Hauptversammlung 10:00 DEU: Deutsche Real Estate, Hauptversammlung 10:00 DEU: ElringKlinger, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mensch und Maschine Software, Hauptversammlung 10:00 DEU: Lufthansa, Hauptversammlung, Frankfurt/M. 10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung 10:00 FRA: BNP Paribas, Hauptversammlung und außerordentliche Hauptversammlung 10:00 FRA: Thales, Hauptversammlung 10:30 BEL: Solvay, Hauptversammlung 13:00 CHE: Roche, Diagnose Day 2026 14:00 ITA: Enel, Hauptversammlung 15:30 USA: 3M, Hauptversammlung 17:00 NLD: DocMorris, Hauptversammlung 18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen (detailliert) ITA: De Longhi, Q1-Zahlen USA: Boeing, Auslieferungen 4/26 TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 3/26 (vorab) 08:00 DEU: Verbraucherpreise 4/26 (endgültig) 08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 4/26 10:00 ITA: Industrieproduktion 3/26 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 5/26 14:30 USA: Verbraucherpreise 4/26 14:30 USA: Realeinkommen 4/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet zu Schadenersatz-Klage gegen Lkw-Kartell, Karlsruhe 09:30 LUX: Mündliche Verhandlung vor dem EuGH zur EU- Einstufung von TikTok als Torwächter 10:00 DEU: Konjunktur-Pk der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft mit Vorstellung des «Weißbier-Index» für das Frühjahr 2026, München 10:00 DEU: Jahres-Pk Finanzaufsicht Bafin, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Jahres-Pk Dussmann Group, Berlin 14:00 DEU: Bilanz-Pk Wirtschafts- und Strukturbank Hessen (WIBank), Frankfurt/M. BEL: Treffen der EU-Verteidigungsminister, Brüssel CYP: Informelles Treffen der Energieminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia
Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
