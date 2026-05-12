Tesla will Batteriezellfertigung in Grünheide ausbauen

Berlin, ⁠12. Mai (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla baut seine Batteriezellfertigung am Standort in Grünheide aus. Das Unternehmen kündigte am Dienstag an, weitere ‌knapp 250 Millionen Dollar zu investieren, um die Produktionskapazität zu erhöhen. Jährlich sollen Batteriezellen ⁠mit ⁠einer Gesamtkapazität von 18 Gigawattstunden gefertigt werden können. Bisher hatte Tesla mit acht Gigawattstunden geplant. Der Ausbau gehe mit einem weiteren signifikanten Arbeitskräftebedarf einher. Insgesamt ‌sollen dem Unternehmen zufolge ‌1500 Menschen in der Batteriezellfertigung arbeiten.

Ab 2027 sollten von der Batteriezelle bis zu Elektrofahrzeugen ⁠alles an einem Standort produziert werden, erklärte ‌das Unternehmen. "Das ist einzigartig ⁠in Europa und stärkt zudem die Resilienz unserer Lieferketten."

Erst im April hatte Tesla angekündigt, die Produktion in seinem ‌Werk in ⁠Grünheide bei Berlin hochzufahren ⁠und dazu 1000 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ziel sei es, ab Juli ein Fünftel mehr Autos zu fertigen. Derzeit beschäftigt Tesla in Grünheide rund 10.700 Mitarbeiter.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)