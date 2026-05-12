Teures Tanken treibt Inflation auf höchsten Stand seit Januar 2024

Berlin, 12. Mai (Reuters) - ⁠Steigende Ölpreise infolge des Iran-Kriegs haben die deutsche Inflation im April auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren getrieben. Waren und Dienstleistungen kosteten 2,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag eine frühere Schätzung bestätigte. Das ist der stärkste Anstieg seit Januar 2024. "Besonders der anhaltende Preisdruck bei Kraftstoffen ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher ‌deutlich spürbar", sagte die Präsidentin des Statistikamtes, Ruth Brand. Bereits im März war die Teuerungsrate kriegsbedingt auf 2,7 Prozent nach oben geschnellt, nachdem sie im Februar noch bei 1,9 Prozent gelegen hatte.

Preistreiber Nummer eins blieb Energie: Sie ⁠verteuerte sich im ⁠April um 10,1 Prozent zum Vorjahresmonat (März: +7,2 Prozent). "Diese Preisanstiege sind maßgeblich auf die Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten und die dadurch ausgelöste Preisentwicklung auf dem Rohölmarkt zurückzuführen", erklärten die Statistiker. Wegen der Blockade der Straße von Hormus, durch die normalerweise etwa ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs abgewickelt wird, sind die Weltmarktpreise gestiegen. Kraftstoffe wie Benzin verteuerten sich deshalb um 26,2 Prozent, während leichtes Heizöl 55,1 Prozent mehr kostete als im April 2025. Strom (-4,5 Prozent), Erdgas einschließlich ‌Betriebskosten (-3,0 Prozent) und Fernwärme (-1,1 Prozent) verbilligten sich dagegen.

"DER TANKRABATT WIRD HELFEN"

Mit dem ‌Tankrabatt will die Bundesregierung Autofahrer und Unternehmen entlasten, nachdem die Preise an den Zapfsäulen infolge des Iran-Kriegs teilweise Rekordstände erreicht haben. Er gilt seit 1. Mai, ist auf zwei Monate befristet und sorgt durch eine geringere Energiesteuer für eine rechnerische Entlastung von etwa ⁠17 Cent pro Liter für Benzin und Diesel. Auch wenn dies die Preise an den Tankstellen bereits gedrückt hat, ‌rechnen Ökonomen für den laufenden Monat mit einer ähnlich hohen ⁠Inflationsrate wie im April. "Der Tankrabatt wird helfen – aber nicht bei Heizöl", sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. "Zudem dürften die höheren Energie- und Transportkosten sich langsam bei anderen Gütern bemerkbar machen."

Das hielt sich im April noch in Grenzen. Nahrungsmittel verteuerten sich mit 1,2 (März: +0,9) Prozent unterdurchschnittlich. Hohe Aufschläge gab es etwa bei ‌Zucker, Marmelade, Honig und anderen Süßwaren (+6,6 Prozent). Fisch, Fischwaren und ⁠Meeresfrüchte (+3,7 Prozent), Fleisch und Fleischwaren sowie Obst (beide +3,6 Prozent) kosteten ⁠ebenfalls mehr. Günstiger zu haben waren dagegen Butter (-25,4 Prozent) und Olivenöl (-8,9 Prozent) sowie Kartoffeln (-14,4 Prozent) und Molkereiprodukte (-5,6 Prozent).

Dienstleistungen kosteten 2,8 Prozent mehr. Besonders stark im Vorjahresvergleich verteuerten sich Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+6,8 Prozent) sowie die Personenbeförderung (+6,2 Prozent), während Pauschalreisen (-3,5 Prozent) weniger kosteten. Die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, stiegen um 2,3 Prozent.

"Der Preisschub ist bisher nicht breit angelegt", sagte die Expertin des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK), Silke Tober. Das könnte sich aber ändern: Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge planen mehr Unternehmen, ihre Preise anzuheben. Der entsprechende Indikator für die Preiserwartungen stieg von 25,5 Punkte im März auf 31,6 Stellen im April und damit auf den höchsten Stand ⁠seit Anfang 2023. "Der Iran-Krieg hinterlässt seine Spuren in der deutschen Wirtschaft", sagte Ifo-Konjunktur-Chef Timo Wollmershäuser. "Die Unternehmen geben die gestiegenen Energiekosten nun zunehmend an ihre Kunden weiter."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)