Thyssenkrupp schreibt Wert seiner Stahlsparte hoch
Düsseldorf, 12. Mai (Reuters) - Thyssenkrupp sieht die lange kriselnde Stahlsparte nun angesichts von Sanierung und veränderten politischen Rahmenbedingungen als werthaltiger als in der Vergangenheit an. Der Bereich stehe nun mit rund drei Milliarden Euro in den Büchern, sagte Finanzchef Axel Hamann am Dienstag. Im Dezember waren es noch 2,4 Milliarden Euro gewesen. Thyssenkrupp setzt unter anderem auf Schutzzölle der EU gegen Billig-Importe aus Asien beim Stahl.
(Bericht von Christoph Steitz, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)