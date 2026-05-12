Thyssenkrupp schreibt Wert seiner Stahlsparte hoch

Düsseldorf, ⁠12. Mai (Reuters) - Thyssenkrupp sieht die lange kriselnde Stahlsparte nun angesichts von ‌Sanierung und veränderten politischen Rahmenbedingungen als werthaltiger als ⁠in ⁠der Vergangenheit an. Der Bereich stehe nun mit rund drei Milliarden Euro in ‌den Büchern, sagte ‌Finanzchef Axel Hamann am Dienstag. Im Dezember ⁠waren es noch 2,4 Milliarden ‌Euro gewesen. ⁠Thyssenkrupp setzt unter anderem auf Schutzzölle der EU gegen Billig-Importe ‌aus ⁠Asien beim Stahl.

(Bericht ⁠von Christoph Steitz, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)