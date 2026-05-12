Trade Republic ernennt Brad Pitt zum Markenbotschafter



EQS-Media / 12.05.2026 / 07:00 CET/CEST



Trade Republic startet mit Brad Pitt als Markenbotschafter die größte internationale Kampagne der Unternehmensgeschichte.

Die Kampagne stellt die besten Konditionen bei Trade Republic in den Mittelpunkt: Kostenloses Konto mit Karte, 2 % Zinsen, Investieren ab einem Euro. Viele Kunden zahlen in Europa zu hohe Gebühren für zu wenig Leistung von ihrer Bank. Trade Republic bringt dies einfach auf den Punkt und fragt: "Was bietet deine Bank?”

Der Spot läuft ab sofort im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen sowie auf allen relevanten digitalen Kanälen. Die Kampagne markiert die nächste Wachstumsphase des Unternehmens.

Berlin, 12. Mai 2026 – Trade Republic startet die größte Kampagne der Unternehmensgeschichte. Das Gesicht der Kampagne ist Brad Pitt, zweifacher Oscar-Preisträger und einer der weltweit bekanntesten und am meisten geschätzten Schauspieler. Gemeinsam mit Brad Pitt bringt das Unternehmen seine Produktvorteile mit einem bewusst einfachen Kreativkonzept zu den Menschen in ganz Europa und setzt nach dem Ausbau des persönlichen 24/7-Kundenservices den nächsten Meilenstein.

Der neue Spot folgt einem radikal einfachen Prinzip: Brad Pitt betritt einen leeren schwarzen Raum, blickt direkt in die Kamera und sagt kein Wort. Statt großer Inszenierung stellt eine Erzählstimme drei klare Vorteile in den Mittelpunkt: kostenloses Konto mit Karte, 2 Prozent Zinsen und Investieren ab einem Euro. Die Kampagne endet mit einer direkten Frage an den Zuschauer: Was bietet deine Bank?

„Die meisten Menschen in Europa sind heute noch bei einer Bank mit zu hohen Gebühren und zu niedrigen Zinsen. Wir bieten den Menschen heute mehr für ihr Geld. Genau das wollen wir so einfach und klar wie möglich zeigen,” sagt Christian Hecker, Co-Founder von Trade Republic. „Keine leeren Versprechen, keine komplizierten Botschaften, sondern starke Produktvorteile, die Millionen Menschen sofort verstehen und sie dazu bringen, ihre bisherige Bank zu hinterfragen.“

Mehr als 10 Millionen Kunden in Europa vertrauen bereits auf Trade Republic. Mit kostenfreien Sparplänen, einem kostenlosen Konto mit Karte, 2 Prozent Zinsen, Investieren ab einem Euro und persönlichem Kundenservice rund um die Uhr positioniert sich das Unternehmen als moderne Alternative zu traditionellen Banken.

Wie alle Kampagnen von Trade Republic wurde auch diese intern entwickelt und startet ab sofort europaweit im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen sowie auf allen relevanten digitalen Kanälen.

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Über Trade Republic

Trade Republic hat die Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, durch einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zum Finanzsystem Wohlstand zu schaffen. Mit vielen Millionen Kunden aus 18 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von über 150 Milliarden Euro ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteilhandel von Aktien, ETFs, Private Markets, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen an. Zusätzlich profitieren Kunden von der Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen sowie der Verzinsung auf nicht investiertes Guthaben, die sich am Zinssatz der Europäischen Zentralbank (EZB) orientiert. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt.

Emittent/Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH

Schlagwort(e): Finanzen

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