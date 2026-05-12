Trading-Chance Rohöl: Long-Chance im Trend

Der Rohölpreis bleibt in Anbetracht der sehr angespannten geopolitischen Lage im täglichen Fokus von Medien, Politik und folglich auch der Marktteilnehmer. Zwischen Anzeichen für möglichen Frieden, einer Ausweitung der Blockade der der wichtigen Schifffahrtsroute (Straße von Hormus) und einer völligen Eskalation wechseln die Spekulationen und Szenarien beinahe täglich. Entsprechend volatil bleiben die Bewegungen im WTI Crude Oil – der amerikanischen Sorte von Rohöl. Die Lage bekommt umso mehr Brisanz, als wir extrem niedrige strategische Reserven der USA haben. Zuletzt meldete die OPEC einen Rückgang der täglichen Fördermenge um 830.000 Barrel. Das lässt die Sorgen bezüglich eines Versorgungsengpasses wachsen. In Deutschland drohen massenhaft Flugausfälle wegen Kerosinmangels, sollte die wichtigste Lieferroute anhaltend nicht passierbar sein. Nach einem scharfen Preisrutsch ist der Ölpreis wieder auf dem Vormarsch und hat heute die 100-Dollar-Marke erneut überwinden können. Intuitiv sinnieren viele private Trader über hohe Short-Einstiege. Doch dieser primär emotionalen Einschätzung stehen harte Signale von treffsicheren Instrumenten, wie unserem RW Predator gegenüber. Wir wollen zunächst erklären, was es mit diesem Indikator auf sich hat, ehe wir uns die Signallage genauer anschauen.

Good to know about Rohöl

Die Gewinnung und Verarbeitung dieses fossilen Energieträgers bildet das Rückgrat der modernen Weltwirtschaft. Als komplexes Gemisch aus Kohlenwasserstoffen lagert der wertvolle Stoff oft tief unter der Erdoberfläche oder dem Meeresgrund und muss über aufwendige Bohrverfahren gefördert werden. Sobald die zähe, dunkle Flüssigkeit ans Tageslicht befördert wurde, beginnt ein industrieller Transformationsprozess in Raffinerien. Dort wird das Ausgangsmaterial durch Destillation in verschiedene Bestandteile zerlegt, die als Basis für unzählige Produkte dienen. Die bekannteste Anwendung liegt zweifellos im Transportsektor, wo daraus Benzin, Diesel und Kerosin gewonnen werden, um die globale Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft aufrechtzuerhalten. Doch die Bedeutung reicht weit über den Kraftstoff hinaus, da die petrochemische Industrie den Grundstoff nutzt, um Kunststoffe, Düngemittel, Medikamente und sogar Textilfasern herzustellen, womit er nahezu jeden Aspekt des täglichen Lebens durchdringt.

Geopolitisch gesehen ist die Verteilung der Vorkommen höchst ungleichmäßig, was zu einer intensiven Abhängigkeit zwischen den Nationen führt. Zu den führenden Förderregionen gehören traditionell die Vereinigten Staaten, Saudi-Arabien und Russland, die durch ihre gewaltigen Fördermengen maßgeblichen Einfluss auf die globalen Marktpreise ausüben. Diesen Produzenten stehen gigantische Abnehmer gegenüber, deren Hunger nach Energie stetig wächst. Vor allem die USA und China führen die Liste der größten Verbraucher an, gefolgt von schnell wachsenden Volkswirtschaften wie Indien. Während die westlichen Industrienationen versuchen, ihre Abhängigkeit durch den Ausbau erneuerbarer Energien schrittweise zu verringern, bleibt das „schwarze Gold“ aufgrund seiner hohen Energiedichte und vielseitigen Einsetzbarkeit vorerst der dominierende Pfeiler der weltweiten Energieversorgung und industriellen Produktion.

RW Predator Indikator

Klassische Indikatoren, wie der MACD oder die Stochastic normieren die Bandbreite der letzten x Perioden und leiten daraus Signale her. Das ist problematisch, wenn man sich vor Augen führt, dass sich Märkte grundsätzlich immer in einem ständigen Volatilitätswechsel zwischen expandierenden und sich zusammenziehenden Ranges bewegen. Unter anderem deshalb generieren klassische Indikatoren viel zu viele Fehlsignale und sind am langen Ende nicht profitabel. RW Predator geht tiefer und erfasst die Struktur, wie sich der Markt bewegt. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir einen starken Trend, eine Seitwärtsbewegung oder etwas diffuses dazwischen sehen. Auch dieser Indikator generiert schlechte Signale. Doch sie sind extrem selten und wirklich katastrophale Signale sucht man vergebens.

Frisches Long-Signal des Indikators seit gestern

Vier der letzten fünf Signale unseres RW Predator brachten enorme Rallye-Schübe im schwarzen Gold. Mit Ausnahme des Signals vom 6. August 2025, als lediglich eine seitwärts angelegte Konsolidierung folgte, waren alle anderen Signale vom Timing her nahezu perfekt. Sie markierten exakt die Zwischentiefs und leiteten massive Erholungsschübe ein. Am gestrigen Montag ist nun ein weiteres Signal „Long“ generiert worden, welches auch heute direkt über den Preis bestätigt wurde.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Der hohen Volatilität sollten Trader derzeit mit einem moderater gehaltenen Einsatz begegnen. Wir selbst handeln inzwischen viele Signale nur mit einem Drittel der üblichen Positionsgröße. Es ist ein ausgezeichneter Kompromiss zwischen der Notwendigkeit, konsequent möglichst alle auftretenden Signale zu handeln einerseits, und einem Diskontieren der erhöhten Risiken andererseits. Die Signallage ist klar: Long! Entsprechend haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, mit dem man an potenziell weiter steigenden Notierungen partizipieren kann. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Rohöl

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 74,789 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 101,80 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,10. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN7DNR.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 110 und 120 USD

Unterstützungen: 80 und 75 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Rohöl

Basiswert WTI Crude Oil WKN UN7DNR ISIN DE000UN7DNR4 Basispreis 74,789 USD K.O.-Schwelle 74,789 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,10 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.