Trump stellt Kuba Gespräche in Aussicht

Washington, 12. ⁠Mai (Reuters) - Nach Monaten verschärften Vorgehens gegen Kuba hat US-Präsident Donald Trump Gespräche mit der Regierung in Havanna in Aussicht gestellt. Der karibische Inselstaat habe um Hilfe ‌gebeten, teilte Trump am Dienstag auf seiner Online-Plattform Truth Social mit. "Wir werden reden", fügte er hinzu, ohne ⁠Details ⁠zu nennen. Kuba sei ein "gescheitertes Land", das "sich nur in eine Richtung bewegt - nach unten", schrieb Trump. Zugleich verwies er auf seine anstehende Reise nach China: "In der Zwischenzeit mache ich mich auf den Weg ‌nach China!"

Trump hatte den Druck ‌auf Kuba in den vergangenen Monaten massiv erhöht. Nachdem das US-Militär Anfang Januar den Staatschef des langjährigen kubanischen ⁠Verbündeten Venezuela, Nicolas Maduro, festgenommen hatte, drohte Trump, Kuba ‌sei "als Nächstes" an der Reihe. ⁠Die US-Regierung verhängte seitdem neue Finanzsanktionen, blockierte Treibstofflieferungen und schränkte Reisen sowie Geldüberweisungen auf die Insel ein. Zudem versuchte sie, Verbündete in ‌der Region davon abzubringen, ⁠kubanische Ärzte zu beschäftigen.

Trump reist ⁠in dieser Woche nach China und wird dort am Donnerstag und Freitag mit Präsident Xi Jinping zusammentreffen. Die Regierung in Peking hatte die USA zuletzt aufgefordert, das Embargo und die Sanktionen gegen Kuba aufzuheben.

(Bericht von Susan Heavey und Jacob Bogage, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Philipp Krach. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)