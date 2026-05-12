Washington, 12. ⁠Mai (Reuters) - Zwei Drittel der US-Bürger werfen Präsident Donald Trump einer Umfrage zufolge vor, die Ziele des Iran-Krieges nicht klar dargelegt zu haben. Dies geht ‌aus einer am Montag abgeschlossenen Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos hervor. Rund 63 ⁠Prozent der ⁠Befragten gaben zudem an, dass die gestiegenen Energiekosten ihre Haushaltskasse belasten. Bei einer Umfrage Mitte März lag der Anteil noch bei 55 Prozent. Der Ende Februar mit US-israelischen Luftangriffen begonnene Konflikt ‌hat die Benzinpreise in den ‌USA um rund 50 Prozent in die Höhe getrieben.

Die Unzufriedenheit über die hohen Benzinpreise könnte für Trumps ⁠Republikaner bei den Kongresswahlen im November zum Problem ‌werden. Der Erhebung zufolge machen ⁠65 Prozent der Wähler sie für die Preissteigerungen verantwortlich, 27 Prozent geben den Demokraten die Schuld. Trumps Zustimmungswerte erholten sich laut ‌der Umfrage zwar leicht ⁠auf 36 Prozent, nachdem sie ⁠Ende April mit 34 Prozent den tiefsten Stand seiner aktuellen Amtsperiode erreicht hatten. Sie liegen damit jedoch weiter unter den 47 Prozent, mit denen er im Januar 2025 in seine zweite Amtszeit gestartet war.

(Bericht von Jason Lange Bearbeitet von Scot W. StevensonRedigiert von Ralf BodeBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)