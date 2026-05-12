Wall Street Insider Markus Koch packt aus - KI, Politik und die Zukunft der Börse | Invest 2026
Was bewegt die Märkte wirklich – und warum liegen so viele Anleger daneben? Im Talk auf der Invest 2026 spricht Markus Koch (@kochwallstreet) im Gespräch mit Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart) über seine mehr als 30 Jahre Erfahrung an der Wall Street und erklärt, warum „zwischen den Zeilen lesen“ heute wichtiger ist denn je.
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► Darum geht's im Video:
Von den wilden Zeiten am Parkett bis zur datengetriebenen Gegenwart zeigt er, wie sich die Börse grundlegend verändert hat – und welche Denkfehler Anleger immer wieder machen. Im Fokus stehen die großen Treiber der Zukunft: Künstliche Intelligenz, geopolitische Spannungen und politische Entscheidungen. Wie verändert KI die Finanzindustrie? Welche Rolle spielen die USA, China und Europa im globalen Wettbewerb? Und wie kannst du dich als Anleger strategisch
darauf einstellen? Ein Gespräch über echte Marktsignale, falsche Narrative und die Fähigkeit, auch in unsicheren Zeiten kluge Entscheidungen zu treffen.
Timestamps:
00:00 ► Intro & Wall-Street-Anekdoten
04:52 ► Wandel der Börse seit den 80ern
19:32 ► KI verändert die Finanzmärkte
32:15 ► Regulierung & gesellschaftliche Folgen
38:18 ► Geopolitik & Ausblick
Im Video erwähnte Werte:
Houlihan Lokey
WKN: A14WN3 | ISIN: US4415931009
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A14WN3-houlihan-lokey
Asana
WKN: A2QAMV | ISIN: US04342Y1047
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A2QAMV-asana
Cloudflare
WKN: A2PQMN | ISIN: US18915M1071
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/A2PQMN-cloudflare
Kraken Robotics
WKN: A2DYP6 | ISIN: CA50077N1024
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🕐 Das Video wurde am 30.04.2026 um 17:45 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
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