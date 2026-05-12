Wo Michael Burry Recht hat
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Investor Michael Burry warnt mal wieder vor einem Crash und sieht im KI-Boom Parallelen zu Dotcom. Das könnte man leicht abtun. Aber Burry hat valide Punkte auf seiner Seite.
Quelle: Adobe Stock
Wenn Michael Burry spricht, hört die Finanzwelt zu — selbst dann, wenn sie ihm nicht glaubt. Der Investor, der durch seine Wette gegen den amerikanischen Immobilienmarkt weltberühmt wurde und später durch den Kinofilm „The Big Short“ zur popkulturellen Ikone avancierte, gehört seit Jahren zu den lautesten Warnern vor einer Überbewertung der Märkte.
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