Warnung vor Crash-Gefahr

Wo Michael Burry Recht hat

onvista · Uhr

Investor Michael Burry warnt mal wieder vor einem Crash und sieht im KI-Boom Parallelen zu Dotcom. Das könnte man leicht abtun. Aber Burry hat valide Punkte auf seiner Seite.

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KI-Apps auf einem Smartphone
Quelle: Adobe Stock

Wenn Michael Burry spricht, hört die Finanzwelt zu — selbst dann, wenn sie ihm nicht glaubt. Der Investor, der durch seine Wette gegen den amerikanischen Immobilienmarkt weltberühmt wurde und später durch den Kinofilm „The Big Short“ zur popkulturellen Ikone avancierte, gehört seit Jahren zu den lautesten Warnern vor einer Überbewertung der Märkte.

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