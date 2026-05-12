Wo Michael Burry Recht hat

Wenn Michael Burry spricht, hört die Finanzwelt zu — selbst dann, wenn sie ihm nicht glaubt. Der Investor, der durch seine Wette gegen den amerikanischen Immobilienmarkt weltberühmt wurde und später durch den Kinofilm „The Big Short“ zur popkulturellen Ikone avancierte, gehört seit Jahren zu den lautesten Warnern vor einer Überbewertung der Märkte.

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