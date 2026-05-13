Quartalszahlen

Auto1 vorbörslich sehr fest nach Zahlen - 21-Tage-Linie im Blick

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Papiere von Auto1 haben am Mittwoch vorbörslich mit deutlichem Zuwachs auf Quartalszahlen reagiert. Mit einem Plus von 5,3 Prozent auf Tradegate auf 19,27 Euro verglichen mit dem Xetra-Schluss am Vortag deutet sich im Xetra-Handel der Sprung über die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend an.

Die Analysten der kanadischen Bank RBC betonten das solide Absatzwachstum im ersten Jahresviertel. Der Online-Gebrauchtwagenhändler könnte hier das obere Ende der für 2026 vorgegebenen Spanne erreichen.

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