AKTIE IM FOKUS: Brenntag fallen - Citigroup: schwache Volumina

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach nur wenig veränderten Kursen von Brenntag zum Handelsbeginn sind die Aktien am Mittwoch unter Druck geraten.

Sie fielen in einem freundlichen Gesamtmarkt um 1,8 Prozent auf knapp 61 Euro und weiteten damit die Vortagesverluste aus.

Die Volumina des Chemikalienhändlers seien in den Segmenten Essentials und Life Science nach wie vor schwach, schrieb Marc van't Sant von der Citigroup.

Das Unternehmen profitiere jedoch von höheren Preisen infolge gestiegener Ölpreise. Auch legten Kunden aus Sicherheitsgründen Vorräte an./bek/stk