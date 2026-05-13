AKTIE IM FOKUS: SMA-Solar-Rally weiter ausgebremst - Quartalsergebnis enttäuscht

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Zahlenwerk von SMA Solar hat die Aktie des Solartechnik-Herstellers am Mittwoch nach der jüngsten Kursrally noch etwas weiter unter Druck gebracht. Sie sank im freundlichen Gesamtmarkt zur Mittagszeit um 2,4 Prozent auf 58,85 Euro. Am Montag noch war das Papier auf 64 Euro und damit den höchsten Stand seit Oktober 2023 gesprungen.

Ergebnisseitig habe SMA die Markterwartungen durch die Bank verfehlt, was vor allem nach der starken Rally Spuren hinterlassen dürfte, kommentierte Jefferies-Analyst Constantin Hesse das erste Quartal des SDax -Unternehmens. Stark seien aber die Auftragseingänge und auch der angehobene Ausblick.

Ihm zufolge dürfte nun die am frühen Nachmittag anstehende Telefonkonferenz spannend werden. Der Fokus wird Hesse zufolge auf dem Auftragseingang liegen sowie auf möglichen Auswirkungen des Förderstopps der EU-Kommission für Energieprojekte, die Wechselrichter und Speicherkomponenten aus Hochrisikoländern wie vor allem China nutzen./ck/jha/

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