AKTIE IM FOKUS: Tui auf Erholungskurs nach Zahlen und bestätigten Zielen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tui -Aktie hat am Mittwoch nach der Bestätigung der Geschäftsjahresziele überdurchschnittlich zugelegt. Ihr Kurs stieg am Vormittag im festeren MDax um 1,4 Prozent auf 6,48 Euro und erholte sich damit leicht von den Kursverlusten der vorangegangenen drei Handelstage. Im Jahresverlauf steht aktuell nun ein Minus von rund 28 Prozent zu Buche.

Das Zahlenwerk des Tourismuskonzerns zum zweiten Geschäftsquartal sowie die Jahresziele hätten dem entsprochen, was Tui bereits im April mit einer Gewinnwarnung kommuniziert habe, kommentierte Barclays-Analyst Andrew Lobbenberg. Er nannte dies ermutigend und hatte bereits vor dem Börsenstart eine moderat positive Kursreaktion erwartet.

Karan Puri von JPMorgan verwies unterdessen auf den starken operativen Ergebnisanstieg (Ebit) im ersten Geschäftshalbjahr - ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Nahost-Krise und des Hurrikans Melissa auf Jamaika - um rund 65 Prozent./ck/mis

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