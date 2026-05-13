AKTIEN-FLASH: SFC gewinnen zweistellig - Kurslücke von August 2025 fast zu

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Rekordauftrag für SFC Energy hat am Mittwoch die Aktien des Brennstoffzellenspezialisten auf den höchsten Stand seit Sommer 2025 getrieben.

Mit einem Plus von zuletzt 12 Prozent auf 21,40 Euro versuchen die Papiere die Kurslücke von Anfang August zu schließen.

Diese hatte sich aufgetan, weil das Unternehmen wegen der Zölle von US-Präsident Donald Trump die Jahresziele senken musste.

Nun aber konnte SFC dank des größten Auftrags der Firmengeschichte die Prognosen für 2026 anheben./ajx/jha/

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