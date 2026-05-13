Quartalszahlen

Allianz verdient so gut wie nie zuvor

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: josefkubes/Shutterstock.com

Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz ist mit einem Rekordgewinn in das laufende Jahr gestartet. Das operative Ergebnis legte nach Angaben vom Mittwoch um 6,6 Prozent auf einen Rekordwert von 4,52 Milliarden Euro zu. Vom Unternehmen ‌befragte Analysten hatten mit lediglich 4,36 Milliarden Euro gerechnet. Das gesamte Geschäftsvolumen - die Summe aus Versicherungsprämien und Fondsgebühren - verbesserte sich um ⁠3,5 Prozent ⁠auf 53 Milliarden Euro. "Wir haben an die Dynamik eines hervorragenden Jahres 2025 angeknüpft", sagte Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre.

Der Versicherer sieht sich damit auf Kurs, seine Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die Allianz hat sich einen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro vorgenommen, plus/minus eine ‌Milliarde Euro.

Der wichtigste Wachstumstreiber war die Schadens- und ‌Unfallversicherung. Hier legten die Einnahmen um 6,8 Prozent zu, der Gewinn verbesserte sich sogar um 11,1 Prozent. Auch die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich weiter. Sie ⁠sank auf 91 Prozent. Die Allianz profitierte dabei nicht nur davon, ‌dass weniger Schäden gemeldet wurden, sondern ⁠auch von niedrigeren Kosten.

Auch das Geschäft mit der Vermögensverwaltung entwickelte sich besser als vor Jahresfrist. Den Fonds von Pimco und Allianz Global Investors flossen von Januar bis März 45,2 Milliarden ‌Euro an frischen Mitteln zu, ⁠das sind 57,6 Prozent mehr als ⁠im Vorjahr und so viele wie nie zuvor. Das für Dritte verwaltete Vermögen verbesserte sich so auf gut zwei Milliarden Euro.

Im Geschäft mit Kranken- und Lebensversicherungen sank die Marge im Neugeschäft dagegen auf 5,3 Prozent. Damit habe sie aber über der selbstgesteckten Zielmarke von mindestens fünf Prozent gelegen, hieß es. Das operative Ergebnis schrumpfte um 5,1 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Allianz

Das könnte dich auch interessieren

Schweizer Versicherer
Zurich startet mit Wachstum ins Jahr - Aktie legt zuheute, 10:44 Uhr · dpa-AFX
Zurich-Logo auf Hauswand
Rückversicherer legt Dienstag Zahlen vor
Münchener Rück: Analysten erwarten mehr Gewinn11. Mai · dpa-AFX
Münchener Rück: Analysten erwarten mehr Gewinn
Weltweit drittgrößte Rückversicherer
Hannover Rück hält Kurs trotz sinkender Preise11. Mai · dpa-AFX
Hannover Rück hält Kurs trotz sinkender Preise
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Befreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hatgestern, 12:30 Uhr · onvista
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen