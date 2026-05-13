Allianz verdient so gut wie nie zuvor

Berlin, 13. Mai (Reuters) - ⁠Deutschlands größter Versicherungskonzern Allianz ist mit einem Rekordgewinn in das laufende Jahr gestartet. Das operative Ergebnis legte nach Angaben vom Mittwoch um 6,6 Prozent auf einen Rekordwert von 4,52 Milliarden Euro zu. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten mit lediglich 4,36 Milliarden Euro gerechnet. Das gesamte Geschäftsvolumen - die Summe aus Versicherungsprämien und Fondsgebühren - verbesserte ‌sich um 3,5 Prozent auf 53 Milliarden Euro. "Wir haben an die Dynamik eines hervorragenden Jahres 2025 angeknüpft", sagte Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre.

Unter dem Strich stand ein Gewinn von fast 3,8 Milliarden Euro, das ⁠sind 48,4 Prozent ⁠mehr als vor Jahresfrist. Der wichtigste Grund dafür war der Verkauf der Anteile an einem Gemeinschaftsunternehmen in Indien. Ohne diesen und weitere Sondereffekte hätte ein Anstieg um sieben Prozent zu Buche gestanden. An der Frankfurter Börse gehörten die Aktien mit einem Plus von 1,63 Prozent zu den Gewinnern im Dax.

Nach dem Rekordgewinn liege nun der Blick darauf, wie nachhaltig die Ergebnisse bei der Allianz seien, schrieb Philip ‌Kett, Analyst bei der Investmentbank Jefferies. Zuversichtlich stimme, dass sich ‌die Prämien in diesem Jahr besser entwickelt hätten als erwartet. "Es ist plausibel, anzunehmen, dass sich die Geschäfte weiter verbessern, auch wenn wir am Ende des gegenwärtigen Zyklus im Schadensversicherungsgeschäft angekommen sind." Die Allianz selbst zeigte sich zuversichtlich, ⁠ihre Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Das Unternehmen hat sich einen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro vorgenommen, ‌plus/minus eine Milliarde Euro.

KAPITALAUSSTATTUNG VERBESSERT SICH WEITER

Die Solvenzquote - ⁠ein Maßstab für die finanzielle Stärke - erhöhte sich auf 221 Prozent von 218 Prozent und lag damit über den Analystenschätzungen. Der wichtigste Wachstumstreiber war die Schadens- und Unfallversicherung. Hier legten die Einnahmen um 6,8 Prozent zu, der Gewinn verbesserte sich sogar um 11,1 Prozent. Auch ‌die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich weiter. Sie sank auf 91 ⁠Prozent. Die Allianz profitierte dabei nicht nur davon, ⁠dass weniger Schäden gemeldet wurden, sondern auch von niedrigeren Kosten.

Auch das Geschäft mit der Vermögensverwaltung entwickelte sich besser als vor Jahresfrist. Den Fonds von Pimco und Allianz Global Investors flossen von Januar bis März 45,2 Milliarden Euro an frischen Mitteln zu, das sind 57,6 Prozent mehr als im Vorjahr und so viel wie nie zuvor. Das für Dritte verwaltete Vermögen verbesserte sich so auf gut zwei Billionen Euro.

Im Geschäft mit Kranken- und Lebensversicherungen sank die Marge im Neugeschäft dagegen auf 5,3 Prozent. Damit habe sie aber über der selbstgesteckten Zielmarke von mindestens fünf Prozent gelegen, hieß es. ⁠Das operative Ergebnis schrumpfte um 5,1 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)