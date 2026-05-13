ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Scout24 auf 103 Euro - 'Overweight'

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei angesichts ständiger KI-Debatten hilfreich gewesen, schrieb Andrew Ross am Dienstagabend. Scout24 sei die "einfachste Option" unter den Portalbetreibern./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT

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