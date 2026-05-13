ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Scout24 auf 103 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 100 auf 103 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kapitalmarkttag sei angesichts ständiger KI-Debatten hilfreich gewesen, schrieb Andrew Ross am Dienstagabend. Scout24 sei die "einfachste Option" unter den Portalbetreibern./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 20:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 03:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Aktien New York AusblickWall Street steuert auf Verluste zu - Iran-Sorgen und Inflationgestern, 13:07 Uhr · dpa-AFX
Klumpenrisiko im ETF? Warum Torsten Tiedt (@Aktienfinder) jetzt auf diese Aktien setzt!gestern, 06:41 Uhr · Börse Stuttgart
Plus-Analysen
Trading-ImpulsBefreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista