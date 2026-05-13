ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Munich Re auf 565 Euro - 'Hold'
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Munich Re von 629 auf 565 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie habe negativ auf die durchwachsenen Quartalsergebnisse des Rückversicherers reagiert, schrieb Michael Christodoulou am Dienstagabend. Er hält die Gesamtrendite zwar für attraktiv, sieht allerdings aktuell kaum Kurspotenzial./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 19:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Preisverfall: Munich Re dampft nach Gewinnsprung Neugeschäft eingestern, 07:42 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 2: Munich Re sackt ab - Barclays: Bleibt hinter Konkurrenz zurückgestern, 08:04 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Trading-ImpulsBefreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista