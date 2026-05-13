ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel auf "Underweight" belassen. Von den 22 beobachteten Branchenwerte hätten 16 eine bessere organische Umsatzentwicklung im ersten Quartal verzeichnet als befürchtet, resümierte Analystin Celine Pannuti am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Dabei hätten allerdings auch Timing-Effekte eine Rolle gespielt. Die Jahresziele seien bestätigt worden. Die Konzerne schienen zuversichtlich, mit dem Kostendruck zurechtzukommen, der am stärksten die Anbieter von Haushalts- und Körperpflegemitteln (HPC) treffe. Hier präferiert sie Unilever aufgrund einer recht gut absehbaren Umsatzentwicklung. Henkel, Essity, Haleon, Reckitt und Beiersdorf sieht Pannuti wegen gewisser Risiken für die Jahresziele skeptisch./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:20 / BST

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