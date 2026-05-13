ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 225 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
Erneuerbare Energien
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die langfristigen Aussichten für den Energietechnikkonzern besserten sich weiterhin, schrieb Phil Buller am Dienstagabend in seinem Fazit zum zweiten Geschäftsquartal./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST

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