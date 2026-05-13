ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 225 Euro - 'Overweight'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die langfristigen Aussichten für den Energietechnikkonzern besserten sich weiterhin, schrieb Phil Buller am Dienstagabend in seinem Fazit zum zweiten Geschäftsquartal./rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 22:30 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:15 / BST
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