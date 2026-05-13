ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Munich Re auf 490 Euro - 'Sector Perform'

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 560 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach dem schwachen ersten Quartal seien die Jahresziele schwerer erreichbar, schrieb Ben Cohen in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Zwischenbericht des Rückversicherers. Wenn sich die Konjunktur weiter eintrübe, dürften aber Defensivqualitäten ihren Reiz entfachen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Münchener Rück
Münchener Rück (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Quartalszahlen
Allianz verdient so gut wie nie zuvorheute, 05:51 Uhr · Reuters
Allianz verdient so gut wie nie zuvor
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Befreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hatgestern, 12:30 Uhr · onvista
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen