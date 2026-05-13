ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Munich Re auf 490 Euro - 'Sector Perform'
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 560 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Nach dem schwachen ersten Quartal seien die Jahresziele schwerer erreichbar, schrieb Ben Cohen in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Zwischenbericht des Rückversicherers. Wenn sich die Konjunktur weiter eintrübe, dürften aber Defensivqualitäten ihren Reiz entfachen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 18:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 00:45 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP/Preisverfall: Munich Re dampft nach Gewinnsprung Neugeschäft eingestern, 07:42 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS 2: Munich Re sackt ab - Barclays: Bleibt hinter Konkurrenz zurückgestern, 08:04 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Trading-ImpulsBefreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista