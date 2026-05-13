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APA ots news: OeNB: Österreichs Außenwirtschaft stabil zwischen Risiken und Chancen

Leistungsbilanzplus von 9,5 Mrd EUR im Jahr 2025 - Anstieg der  
Energiepreise dämpft Aussicht für 2026 

Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) veröffentlicht  
am 13. Mai 
2026 die aktuellen Ergebnisse der Außenwirtschaftsstatistik für 
Österreich. Insgesamt ist das Handelsvolumen, die Summe aller Exporte 
und Importe von Gütern und Dienstleistungen, um 2,7% auf rund 554 Mrd 
EUR gestiegen. Im Jahr 2025 wurde ein Leistungsbilanzüberschuss von 
9,5 Mrd EUR (1,9 % des BIP) erwirtschaftet - und das in einem 
anhaltend schwierigen internationalen Umfeld mit geopolitischen 
Spannungen und Handelskonflikten. Haupttreiber war der Tourismus, 
aber auch der Güterhandel generierte stabile Einnahmen. 2026 stellen 
die Folgen des Kriegs im Nahen und Mittleren Osten Österreichs 
Außenwirtschaft vor Herausforderungen: Die Energiepreise, 
insbesondere Rohöl, sind deutlich gestiegen - jedoch bisher weniger 
stark als in früheren Krisen. Gleichzeitig bieten neue 
Handelsabkommen auch Chancen für Österreichs Exportwirtschaft. 

" Die Energiekrise im Jahr 2022 hatte deutliche Auswirkungen auf 
den Leistungsbilanzsaldo, der nach 20 Jahren erstmals ins Negative 
drehte. Für das Jahr 2026 zeigen Schätzungen der OeNB, dass die 
gestiegenen Energiepreise den Leistungsbilanzüberschuss in Prozent 
des BIP um rund ¾ Prozentpunkte dämpfen. 2022 lag der Effekt bei rund 
2 Prozentpunkten ", unterstreicht OeNB-Vize-Gouverneurin Edeltraud 
Stiftinger. So ist der Reiseverkehr einmal mehr die Hauptstütze der 
Leistungsbilanz: Die Ausgaben von Besucher:innen in Österreich 
überstiegen die Ausgaben von Österreicher:innen im Ausland um 9,7 Mrd 
EUR. Insgesamt ließen sie rund 26 Mrd EUR in Österreich, ein Anstieg 
um 6,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Die Gäste gaben im Durchschnitt 
222 EUR pro Übernachtung aus, das sind um 4 % mehr als im Vorjahr. 
Trotz dieses Anstiegs konnten die Tourismusbetriebe wegen der 
gestiegenen Preise real aber nicht mehr verdienen. 

Für 2026 zeichnet sich eine Verschiebung ab: Die Sperre der 
Straße von Hormuz und Kerosinengpässe machen Fernreisen teurer und 
risikobehafteter. Die Zahl der Gäste aus dem arabischen Raum und 
Asien werden wird zurückgehen, aber die Nachfrage aus Nachbarländern, 
die Suche nach sicheren Reisezielen und die Nachfrage von den 
Österreicher:innen selbst könnten einen Teil möglichen Rückgangs 
kompensieren. Gäste aus dem arabischen Raum generieren für 
Gesamtösterreich einen geringen Anteil von rund 2% der 
Reiseverkehrseinnahmen, sind aber für einzelne Reiseziele innerhalb 
Österreichs sehr wohl bedeutsam. 

Auch der Güterhandel nach Außenwirtschaftsstatistik, der in die 
Berechnung des BIP einfließt, unterstützte 2025 das positive Ergebnis 
in der Leistungsbilanz mit einem Plus von 5,1 Mrd EUR. Im Unterschied 
zur Außenhandelsstatistik von Statistik Austria, die für 2025 ein 
Handelsdefizit von -6,6 Mrd EUR bei Gütern veröffentlicht, geht die 
Außenwirtschaftsstatistik der OeNB über einen reinen 
grenzüberschreitenden Handel hinaus. Insbesondere wird der Beitrag 
des globalen Handels berücksichtigt, beispielsweise Exporte 
österreichischer Unternehmen über ausländische Niederlassungen, die 
nicht über Österreichs Grenze gehen. 

Zwtl.: Keine Abwanderung österreichischer Firmen zur Umgehung der US- 
Zölle 

Die anhaltenden Leistungsbilanzüberschüsse der letzten zwei 
Jahrzehnte gingen mit einem historischen Rekordstand der im Ausland 
gehaltenen Finanzaktiva einher. Österreich wies netto Forderungen 
gegenüber dem Ausland in der Höhe von 135 Mrd EUR aus. Die 
internationalen Vermögensbestände Österreichs sind damit so hoch wie 
nie zuvor. Im Jahr 2025 wirkten sich insbesondere Kursgewinne von 
Finanzinvestitionen im Ausland in der Höhe von 47 Mrd EUR positiv auf 
die Auslandsforderungen aus. Einen negativen Effekt auf den 
Vermögensaufbau hatten hingegen die Wechselkurseffekte, wobei 
insbesondere in US-Dollar notierte Investitionen aufgrund des 
schwachen Dollar verloren. 

" Die Direktinvestitionen Österreichs im Ausland und vom Ausland 
in Österreich zeigten in den letzten Jahren wenig Dynamik und 
stagnierten - ein Trend, der die internationalen 
Deglobalisierungstendenzen widerspiegelt. Für das Jahr 2026 wird für 
Österreich jedoch eine Belebung erwartet, da bereits einige größere 
Investitionen angekündigt wurden ", erklärte Regina Fuchs, Direktorin 
der Hauptabteilung Statistik. Ein Blick auf die Direktinvestitionen 
in die USA zeigt zudem bislang keine Anzeichen für eine Abwanderung 
österreichischer Firmen zur Umgehung der US-Zölle. 

Zwtl.: Energiepreise steigen, doch Österreich ist immer weniger 
abhängig von Rohöl 

Im Jahr 2026 stellen die Folgen des Kriegs im Nahen und Mittleren 
Osten und der Sperre der Straße von Hormuz Österreichs 
Außenwirtschaft vor Herausforderungen durch einen deutlichen Anstieg 
von Energiepreisen, speziell von Rohöl. Das wird die Leistungsbilanz 
2026 negativ beeinflussen, die Effekte werden aber weniger stark sein 
als im Krisenjahr 2022. OeNB-Chefökonom Wolf Heinrich Reuter dazu: " 
Die Energiekrise im Jahr 2022 hatte deutliche Auswirkungen auf den 
Leistungsbilanzsaldo, der nach 20 Jahren erstmals ins Negative 
drehte. Für das Jahr 2026 zeigen Schätzungen der OeNB, dass die 
gestiegenen Energiepreise den Leistungsbilanzüberschuss in Prozent 
des BIP um rund ¾ Prozentpunkte dämpfen. 2022 lag der Effekt bei rund 
2 Prozentpunkten. " Der Grund für die deutlich geringere 
Anfälligkeit: Verglichen mit dem Jahr 2022 stiegen die Preise bisher 
weniger stark, zudem hat sich der langfristige Trend einer sinkenden 
Abhängigkeit Österreichs von Öl und Gas in den letzten Jahren 
fortgesetzt. 

Die kommenden Jahre bergen für Österreichs Außenwirtschaft auch 
Wachstumschancen. Einerseits werden diese eröffnet durch neue und 
vertiefte Handelsabkommen mit der Schweiz, Australien, Indien und den 
Mercosur-Staaten. Im Jahr 2025 machten diese Märkte - mit großem 
Potenzial - etwa 8 % der Exporte und strategischen 
Firmenbeteiligungen aus, was vergleichbar mit dem Anteil der USA ist. 
Andererseits bleibt der Euroraum, insbesondere Deutschland, mit 
Abstand der wichtigste Handelspartner Österreichs und ein zentraler 
Standort für strategische Investitionen. Die aktuellen Initiativen 
zur Stärkung des Binnenmarkts innerhalb der EU bieten hier 
zusätzliche Exportpotenziale. 

Zwtl.: Begriffserläuterungen 

Außenwirtschaftsstatistik: Die Außenwirtschaftsstatistik der OeNB 
(auch Zahlungsbilanzstatistik) erfasst alle Transaktionen ( 
Rechtsgeschäfte) mit dem Ausland. 

Außenhandelsstatistik: Die Außenhandelsstatistik der Statistik 
Austria erfasst die Einfuhr und Ausfuhr von Waren an der 
österreichischen Grenze. 

Güterbilanz: Die Güterbilanz als Teil der 
Außenwirtschaftsstatistik erfasst den Export (Bilanzerlös) und Import 
(Bilanzaufwendung) von Gütern als Eigentumsübergang zwischen 
einem:einer österreichischen und einem:einer ausländischen 
Geschäftspartner:in. 

Leistungsbilanz: Die Leistungsbilanz als Teil der 
Außenwirtschaftsstatistik erfasst alle realwirtschaftlichen 
Transaktionen mit dem Ausland (Güter, Dienstleistungen inkl. 
Reiseverkehr, Einkommen). 

Direktinvestitionen: Direktinvestitionen sind strategische 
Firmenbeteiligungen im Ausland und werden als Teil der 
Außenwirtschaftsstatistik sowohl in der Kapitalbilanz (Transaktionen) 
als auch in der Internationalen Vermögensposition (Bestände) erfasst. 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

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