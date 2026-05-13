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APA ots news: UNIQA: Rückkauf umgesetzt, außerordentlich große Nachfrage bei Neuemission

Neue nachrangige Tier2Anleihe und frühzeitiger Rückkauf  
stärken Kapitalbasis, Flexibilität und Planungssicherheit  -   
Neue Emission war 5,6fach überzeichnet 

Wien (APA-ots) - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR  
VERÖFFENTLICHUNG 
ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON 
AMERIKA, NACH ODER INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN 
BESTIMMT. 

Wien, 13. Mai 2026 - Die UNIQA Insurance Group AG hat erfolgreich 
eine neue nachrangige Tier-2-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. 
Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert und gleichzeitig den 
Rückkauf bestehender Tier-2-Anleihen umgesetzt. Die Ergebnisse des 
Rückkaufangebots wurden am 13. Mai 2026 bekannt gegeben. Im Rahmen 
des Angebots hat UNIQA Tier-2-Anleihen mit einem Nominalbetrag von 
148,5 Mio. Euro zu einem Kaufpreis von 100,750 % zurückgekauft. Nach 
dem Settlement am 15. Mai 2026 werden Tier-2-Anleihen im Umfang von 
177,8 Mio. Euro weiterhin ausstehend sein. 

Mit dieser kombinierten Transaktion stärkt UNIQA ihre 
Kapitalbasis, verlängert die Laufzeiten ihrer Finanzierung und erhöht 
die langfristige Stabilität sowie die Planbarkeit der regulatorischen 
Eigenmittel. 

Starkes Vertrauenssignal des Kapitalmarkts 
"Das sehr hohe Interesse an unserer neuen nachrangigen Tier 2 Anleihe 
ist ein starkes Vertrauenssignal der Investoren in die finanzielle 
Stärke und die strategische Ausrichtung von UNIQA. Die Nachfrage 
überstieg das angebotene Volumen deutlich. Das zeigt, dass unser 
disziplinierter Ansatz im Kapitalmanagement sowie die konsequente 
Umsetzung unserer Strategie UNIQA 3.0 - Growing Impact vom 
Kapitalmarkt anerkannt werden" , sagt Kurt Svoboda , CFO/CRO der 
UNIQA Insurance Group AG . 

Außerordentlich erfolgreiche Neuemission 
Die neue Tier-2-Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer 
erstmaligen Kündigungsmöglichkeit nach 9,5 Jahren stieß bei 
institutionellen Investoren im In- und Ausland auf außerordentlich 
großes Interesse und war 5,6-fach überzeichnet. Mit einer fixen 
Verzinsung von 4,5 Prozent in den ersten zehn Jahren zählt die 
Emission aktuell zu den Top 3 der attraktivsten kündbaren Solvency-II 
-Tier-2-Anleihen in Euro, die in den vergangenen vier Jahren im 
europäischen Versicherungssektor begeben wurden. 

Beste Refinanzierungskonditionen in der Unternehmensgeschichte 
UNIQA erzielte mit der Transaktion den engsten jemals vom Konzern 
erreichten Anleihe-Spread sowie einen im Branchenvergleich deutlich 
niedrigeren Kupon. Diese Konditionen spiegeln die hohe Einschätzung 
von UNIQA als verlässlichen Schuldner wider und ermöglichen dem 
Unternehmen dauerhaft niedrigere Finanzierungskosten sowie 
zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum. 

Frühzeitiger Rückkauf stärkt Kapitalstruktur und Solvenz 
Parallel zur Neuemission hat UNIQA 45,5 % einer im Jahr 2015 
begebenen nachrangigen Tier-2-Anleihe mit einem ausstehenden Volumen 
von 326,3 Mio. Euro refinanziert und zurückgeführt. Die Anleihe ist 
erstmals im Juli 2026 kündbar und wäre im Jahr 2046 fällig gewesen. 
Der Rückkauf ist Teil eines bewusst koordinierten 
Refinanzierungsschritts und trägt zur Glättung des Fälligkeitsprofils 
bei. Die zurückgekauften Anleihen wiesen Kupons in der Höhe von 6,00 
% pa auf. Der Rückkauf erfolgte nahe den aktuellen Marktpreisen und 
mit einem Aufschlag auf den Nennbetrag. 
Insgesamt wird die Transaktion die Solvency-II-Quote von UNIQA leicht 
erhöhen und damit die bereits starke Kapitalposition des Konzerns 
weiter stärken. Kurzfristig entsteht durch den Rückkauf ein 
einmaliger Aufwand, der vollständig im Geschäftsjahr 2026 verbucht 
wird. Der bestehende Ausblick für 2026 bleibt unverändert. 

Mehr Flexibilität für Wachstum und strategische Entwicklung 
Mit der neuen nachrangigen Tier-2-Anleihe stärkt UNIQA die Stabilität 
und Verlässlichkeit ihrer Kapitalbasis weiter. Das frische Kapital 
schafft zusätzlichen Spielraum, um organisches und anorganisches 
Wachstum in Zentral- und Osteuropa im Rahmen der Strategie "UNIQA 3.0 
- Growing Impact" umzusetzen und die AI-Transformation des Konzerns 
weiter voranzutreiben. Die Transaktion refinanziert bestehende Tier-2 
-Instrumente und hat keinen Einfluss auf die Dividendenpolitik von 
UNIQA sowie voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Ratings des 
Unternehmens. 

Nachlese 

UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2- 
Anleihe 

Ad hoc 1 
UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen 
nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen 
EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2) 
Anleihe 

Ad hoc 2 

UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR 
500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe 

S&P 
Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's Proposed 
Notes Rated 'BBB+' 

Bildmaterial Kurt Svoboda , CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: 

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist 
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Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine 
Finanzanalyse und keine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder 
Empfehlung. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß 
ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S. 
Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung (" Securities 
Act "), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen 
insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (" USA ") nicht 
ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen 
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der USA, Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in 
dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und 
darf nicht an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA 
verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von 
Wertpapieren in den USA findet nicht statt. 

Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wurde weder direkt 
noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten 
Staaten durchgeführt, weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels 
anderer Kommunikationsmittel oder -instrumente (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon und das Internet) des 
zwischenstaatlichen oder internationalen Handelsverkehrs oder über 
eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten. Das 
Rückkaufangebot konnte weder über solche Kommunikationsmittel, - 
instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten 
Staaten angenommen werden. 

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder 
Aufforderung an die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot 
im Sinn der Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils 
gültigen Fassung (die " Prospektverordnun g"). Das Angebot und der 
Verkauf der Neuen Anleihe erfolgten aufgrund einer Ausnahme gemäß der 
Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote 
von Wertpapieren zu erstellen. 

Ein Zulassungsprospekt wurde ausschließlich zum Zweck der 
Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse 
und ist in elektronischer Form auf der Internetseite von UNIQA unter 
https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/debt- 
investors.en.html kostenlos zum Download verfügbar sein. 

Rückfragehinweis: 
   Klaus Kraigher 
   Pressesprecher 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Telefon: +43 664 8231997 
   E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at 
   Website: https://www.uniqa.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom 

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