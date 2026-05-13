Autobranche wirbt für Ende von Verbrenner-Aus in EU

Berlin, 13. Mai (Reuters) - ⁠Die Autobranche macht sich für weitere Zugeständnisse der Europäischen Union bei den Emissionsregeln stark. Es sei offensichtlich, dass die Vorgaben, die seit 2020 in Kraft seien, mangelhaft seien, sagte Mercedes-Chef Ola Källenius am Mittwoch nach einem Treffen von Branchenvertretern mit EVP-Chef Manfred Weber in Brüssel. Insbesondere hätten sie nicht die Nachfrage nach Elektroautos ‌beflügelt. Die Politik müsse nun pragmatisch sein, man dürfe die Marktkräfte nicht ignorieren, sagte Källenius, der auch Vorsitzender des europäischen Branchenverbandes ACEA ist.

BMW-Chef Oliver Zipse sagte bei seinem letzten Auftritt an der ⁠Spitze des ⁠Münchner Autobauers auf der Hauptversammlung, die CO2-Vorgaben der Europäischen Union ab 2035 seien zwar gut gedacht, aber schlecht gemacht. "Der aktuelle Vorschlag ist eben nicht technologieoffen. Außerdem ignoriert er die Realität am Markt." Für mehr als 90 Prozent des Fahrzeugvolumens bleibe es bei einem faktischen Verbrennerverbot. Dazu seien strenge Quoten für Firmenflotten geplant. "Nach dem Verbot beim Angebot soll das Verbot bei der Nachfrage kommen. Das nützt weder den ‌Kunden noch der Industrie in Europa."

Die EU-Kommission hatte Ende 2025 ‌vorgeschlagen, dass die CO2-Flottenemissionen für Neuwagen ab 2035 nur noch um 90 Prozent im Vergleich zu 2021 sinken müssen, statt der bisher geplanten 100 Prozent. Damit könnten auch danach noch neue Hybridfahrzeuge zugelassen werden. Allerdings müssen die ⁠Autobauer diese Emissionen unter anderem durch den Einsatz von grünem Stahl oder die Beimischung von klimaneutralen Kraftstoffen ‌ausgleichen. Zugleich gelten für Flottenbetreiber, etwa Mietwagenfirmen, schärfere CO2-Regeln.

Auch ⁠der deutsche Branchenverband VDA warb für eine Auflockerung der Regelungen. Dadurch könnten rund 50.000 Arbeitsplätze gesichert werden, die bei einem vollständigen Umstieg auf Elektromobilität wegfielen, teilte der VDA mit. Das Konzept der überbordenden Regulierung sei gescheitert, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Entscheidend für den Erfolg sei, ‌dass Klimaschutz ein Geschäftsmodell sei und mit Wachstum ⁠und Wohlstand zusammengedacht werde. "Technologie-Offenheit darf kein bloßes Lippenbekenntnis ⁠sein, sondern muss in der Praxis auch tatsächlich realisierbar sein", sagte sie. Die derzeitigen Vorschläge der EU-Kommission seien dabei unzureichend. "Statt einer Kurskorrektur, statt des notwendig flexibleren Weges, setzt man auf weitere Regulierung - und verändert dabei nichts."

Insgesamt rechnet der Verband bis 2035 damit, dass weitere 125.000 Arbeitsplätze wegfallen, selbst bei einem Festhalten an der Verbrennertechnologie wären es noch 75.000 Stellen. Die Fertigung eines E-Autos sei weniger komplex und benötige weniger Teile als die eines Verbrenners. Deswegen fielen insbesondere bei Zulieferern Jobs weg. Neue Jobs, die im Zuge der Transformation zur klimaneutralen und digitalen Mobilität der Zukunft aufgebaut ⁠würden, entstünden angesichts der schlechten und international weniger wettbewerbsfähigen Standortbedingungen im Ausland.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)