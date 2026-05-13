Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verband der Automobilindustrie rechnet mit einem zusätzlichen massiven Stellenabbau in der Autoindustrie. "Wir müssen leider nach aktuellen Berechnungen von einem Beschäftigungsverlust von 225.000 Arbeitsplätzen bis 2035 ausgehen, also etwa 35.000 Arbeitsplätze mehr als bisher angenommen", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Davon seien von 2019 bis 2025 schon 100.000 Arbeitsplätze verloren gegangen, sagte Müller weiter. Ursprünglich war laut VDA der Abbau von 190.000 Arbeitsplätzen im Zeitkorridor von 2019 bis 2035 vorhergesagt worden. "Betroffen sind insbesondere die Zulieferbetriebe, weil auf dem Weg vom Verbrennermotor zur Elektromobilität gerade in der Zulieferindustrie viele Arbeitsplätze verloren gehen werden", erklärte die VDA-Chefin.

Als Ursache für die negative Entwicklung nannte Müller auch "eine gravierende und anhaltende Standortkrise" in Deutschland und Europa. "Und die Bedingungen verschlechtern sich zusehends. Hohe Steuern und Abgaben, teure Energie, hohe Lohnkosten, überbordende Bürokratie - die Liste der Herausforderung ließe sich fortführen", sagte sie./bg/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Mercedes-Benz
BMW
Porsche AG Vz.
Stellantis

Das könnte dich auch interessieren

Trendwende bei Ørsted, Wachstum bei Vestas
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietetgestern, 11:49 Uhr · onvista
Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet
US-Elektromarke
VW-Tochter Scout erwägt Börsengang11. Mai · Reuters
VW-Tochter Scout erwägt Börsengang
Essenslieferant
Großaktionär erhöht Delivery-Hero-Anteile11. Mai · Reuters
Großaktionär erhöht Delivery-Hero-Anteile
Dieselskandal
Brisanter Zeuge im VW-Investorenprozess erwartetgestern, 03:50 Uhr · dpa-AFX
Brisanter Zeuge im VW-Investorenprozess erwartet
Auto- und Industriezulieferer
Stabilus verkauft zwei Töchter für 92 Millionen Dollar11. Mai · dpa-AFX
Stabilus verkauft zwei Töchter für 92 Millionen Dollar
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Befreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hatgestern, 12:30 Uhr · onvista
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Alle Plus-Analysen