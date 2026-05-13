Bilfinger spürt Iran-Krieg bei Aufträgen - Setzt auf Wiederaufbau

Frankfurt, 13. ⁠Mai (Reuters) - Der Iran-Krieg drückt beim Industriedienstleister Bilfinger auf den Auftragseingang, doch der Konzern setzt auch auf neues Geschäft beim Wiederaufbau im Nahen Osten. "Bilfinger beobachtet die Lage aufmerksam und befindet sich bereits ‌in konkreten Gesprächen mit Kunden im Mittleren Osten, um beim Wiederaufbau zerstörter Infrastruktur zu unterstützen und schnell zur Wiederinbetriebnahme ⁠von Kapazitäten ⁠beizutragen", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Im Moment dämpfe der Konflikt die Geschäftstätigkeit vor Ort und halte europäische Kunden wegen gestiegener Energiepreise von Investitionen ab. In der Folge schrumpfte der Auftragseingang im ersten Quartal um fünf Prozent auf 1,21 ‌Milliarden Euro. Dennoch verzeichnete Bilfinger ein ‌profitables Wachstum: Der Umsatz stieg um vier Prozent auf 1,31 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (Ebitda) kletterte ebenfalls um vier Prozent auf 90 ⁠Millionen Euro. Die operative Rendite (Ebitda-Marge) verbesserte sich damit leicht auf ‌4,6 von 4,5 Prozent.

Ein Dämpfer ⁠zeigte sich beim Free Cashflow, der von 109 Millionen auf 21 Millionen Euro einbrach. Bilfinger begründete dies mit dem Fehlen einer hohen Einmalzahlung aus dem Vorjahr sowie ‌mit einer langanhaltenden strengen Witterung ⁠in Europa zu Jahresbeginn. Diese ⁠habe zu Verzögerungen bei geplanten Arbeiten und damit zu späteren Zahlungseingängen geführt. Für die zweite Jahreshälfte rechnet Vorstandschef Thomas Schulz jedoch mit einer Belebung der Nachfrage. Der Konzern bestätigte seine Prognose für das Gesamtjahr 2026. Demnach erwartet Bilfinger einen Umsatz zwischen 5,4 und 5,9 Milliarden Euro sowie eine Ebitda-Marge von 5,8 bis 6,2 Prozent.

(Bericht von Sabine Wollrab, ⁠redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)