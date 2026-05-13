Bund könnte beim Einstieg bei KNDS Konkurrenz bekommen

München, 13. Mai (Reuters) - ⁠Die Bundesregierung droht bei ihrem geplanten Einstieg beim deutsch-französischen Panzerbauer KNDS Konkurrenz zu bekommen. Den verkaufswilligen Familien Bode und Braunbehrens, die zusammen 50 Prozent am Hersteller des Kampfpanzers "Leopard 2" halten, liege ein Angebot des tschechischen Rüstungskonzerns CSG vor, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Die "Financial Times" hatte zuerst über die Offerte berichtet. Die Bundesregierung ringt zurzeit ‌intern darum, ob und mit welchem Anteil sie vor dem im Juni/Juli geplanten Börsengang von KNDS dort einsteigen soll. Einem Insider zufolge haben das Verteidigungs- und das Wirtschaftsministerium den Familien ein Angebot unterbreitet, aber offen gelassen, ob ⁠der Bund 30 ⁠oder 40 Prozent erwerben will.

KNDS könnte bei dem Börsengang in Frankfurt und Paris mit bis zu 20 Milliarden Euro bewertet werden. Insidern zufolge ist geplant, dass die Familien und der französische Staat, dem die anderen 50 Prozent gehören, jeweils zehn Prozent der Anteile verkaufen. Die Familien wollen aber möglichst schnell ganz aussteigen und hoffen auf den Bund als Käufer. Der Börsengang und die Staatsbeteiligung hätten für sie Vorrang, sagte einer der Insider. Eine europäische Konsolidierung der Branche, ‌für die ein Einstieg von CSG ein Signal wäre, wäre nach Ansicht ‌der Familien erst der zweite Schritt. Welchen Anteil die Tschechen übernehmen könnten, ist unklar.

CSG war Anfang des Jahres an die Börse in Amsterdam gebracht worden. Die Aktie hat gegenüber dem Ausgabepreis von 25 Euro aber seither 40 Prozent ihres Wertes verloren - am Mittwoch ⁠gab sie 2,2 Prozent nach.

Die Bundesregierung ist sich Unternehmens- und Regierungskreisen zufolge uneins: Während die SPD-geführten Ministerien für Verteidigung ‌und Finanzen auf einen Anteil von 40 Prozent drängen, um nach ⁠dem Börsengang gleich viele Anteile wie der französische Staat zu halten, betrachten das CDU-geführte Wirtschaftsministerium und Bundeskanzler Friedrich Merz 30 Prozent als ausreichend. Wo dann die restlichen zehn Prozent landen könnten, ist offen. Die Zeit drängt, weil KNDS noch vor der Sommerpause an die Börse gebracht werden soll. Spätestens Mitte Juni ‌müsste also klar sein, ob und wie der Bund einsteigt. Die ⁠Befürchtung ist: Bei einem Ungleichgewicht könnte der Panzerbauer ⁠französisch dominiert werden, obwohl die Bundeswehr der größte Kunde ist.

KNDS-Verwaltungsratschef Tom Enders hatte im April auf eine rasche Entscheidung des Bundes gedrängt: Der Konzern werde mit den Vorbereitungen für den Börsengang beginnen, unabhängig davon, ob der Bund dann als Aktionär im Boot sei oder nicht, schrieb er einem Insider zufolge an die Regierung. Langfristig soll der Staatsanteil an KNDS nach seinen Vorstellungen ohnehin auf weniger als 50 Prozent sinken.

CSG wollte sich zu den Informationen ebenso nicht äußern wie die Familien. KNDS erklärte, man nehme zu Angelegenheiten der Eigentümer keine Stellung. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums hatte am Dienstag erklärt: "Mit Blick auf den geplanten Börsengang prüft die Bundesregierung daher einen möglichen Bundeseinstieg zum Schutz ⁠der verteidigungsindustriellen Schlüsseltechnologien." Gespräche mit den Inhabern liefen derzeit.

(Bericht von Alexander HübnerMitarbeit: Jason Hovet in Prag, Christian Krämer und Holger Hansen in Berlinredigiert von Philipp KrachBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)