Chemikalienhändler Brenntag startet mit Gewinnrückgang ins Jahr

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ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag hat im ersten Quartal die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und die Sperrung der Straße von Hormus zu spüren bekommen. Umsatz und Ergebnisse gingen im Jahresvergleich zurück. "Obwohl das Jahr mit einem erwarteten langsamen Start begann, bin ich mit unserer Leistung zufrieden, insbesondere im Vergleich zum starken ersten Quartal 2025", sagte Unternehmenschef Jens Birgersson am Mittwoch laut einer Mitteilung. "Unsere neue, flachere Struktur hat den Härtetest bestanden." Das Gewinnziel für 2026 bestätigte er.

Im ersten Quartal schrumpfte der Umsatz im Jahresvergleich um gut zehn Prozent auf 3,66 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging um 13,8 Prozent auf 306 Millionen Euro zurück. Für das Gesamtjahr peilen die Essener weiterhin für den operativen Gewinn 1,15 bis 1,35 Milliarden Euro an. Der auf die Aktionäre der Brenntag SE entfallenden Konzernergebnis nach Steuern fiel in den drei Monaten bis Ende März von 135 Millionen Euro im Vorjahr auf 98 Millionen Euro. Während das Unternehmen bei Umsatz und operatives Ergebnis leicht besser abschnitt als von Analysten erwartet, traf es die Erwartungen beim Nettoergebnis./mne/stk

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