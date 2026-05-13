CRB TR Index - ATH: Vorstoß in „uncharted territory“
HSBC · Uhr
ATH: Vorstoß in „uncharted territory“
Anfang Februar hatten wir zuletzt einen Blick auf den Rohstoffsektor geworfen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 2. Februar). Damals hatten wir einen „markanten Ausbruch“ ausgemacht. Da sich dieser voll bewährt hat, ist es Zeit für ein Update der charttechnischen Perspektiven des CRB TR Index. Übergeordnet kam es von 2020 bis 2022 zu einem dynamischen Kursanstieg, welcher im Anschluss durch eine mehrjährige Untertassenformation sowie durch eine langfristige Tradingrange zunächst auskonsolidiert und dann bestätigt wurde. Lohn der Mühen ist ein Spurt über den bisherigen Hochstand vom Juli 2008 bei 470 Punkten sowie erstmalige Notierungen jenseits der Marke von 500 Punkten. Der trendfolgende MACD ist weiterhin freundlich zu interpretieren, während der RSI inzwischen mit einem Wert von 85 eine deutlich überhitzte Marktverfassung signalisiert. Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger aktuell ein aktives Money Management betreiben. Zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne bietet sich das 2008er-Hoch bei 470 Punkten an, welches es zukünftig nicht mehr zu unterschreiten gilt.
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Anfang Februar hatten wir zuletzt einen Blick auf den Rohstoffsektor geworfen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 2. Februar). Damals hatten wir einen „markanten Ausbruch“ ausgemacht. Da sich dieser voll bewährt hat, ist es Zeit für ein Update der charttechnischen Perspektiven des CRB TR Index. Übergeordnet kam es von 2020 bis 2022 zu einem dynamischen Kursanstieg, welcher im Anschluss durch eine mehrjährige Untertassenformation sowie durch eine langfristige Tradingrange zunächst auskonsolidiert und dann bestätigt wurde. Lohn der Mühen ist ein Spurt über den bisherigen Hochstand vom Juli 2008 bei 470 Punkten sowie erstmalige Notierungen jenseits der Marke von 500 Punkten. Der trendfolgende MACD ist weiterhin freundlich zu interpretieren, während der RSI inzwischen mit einem Wert von 85 eine deutlich überhitzte Marktverfassung signalisiert. Deshalb sollten Anlegerinnen und Anleger aktuell ein aktives Money Management betreiben. Zur Sicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne bietet sich das 2008er-Hoch bei 470 Punkten an, welches es zukünftig nicht mehr zu unterschreiten gilt.
CRB TR Index (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart CRB TR Index
Quelle: LSEG, tradesignal²
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