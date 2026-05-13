Frankfurt, ⁠13. Mai (Reuters) - Eine Flut an Unternehmenszahlen treibt zur Wochenmitte Dax-Anleger um und überlagert die Inflationssorgen. Der deutsche Leitindex steigt zur Eröffnung am Mittwoch um ‌0,7 Prozent auf 24.130 Punkte. Der Zahlenreigen stimme Anleger optimistisch, konstatiert Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst vom Broker ⁠CMC ⁠Markets. "Es ist zumindest kurzfristig eine willkommene Abwechslung für die Anleger vom zähen und weiterhin undurchsichtigen Konflikt im Nahen Osten." Zweifel an einem baldigen Frieden im Nahen Osten und ein überraschend ‌starker Anstieg der US-Inflation hatten ‌am Vortag die Stimmung eingetrübt und den Dax 1,6 Prozent unter die Marke von 24.000 Punkten fallen ⁠lassen.

Größter Dax-Gewinner ist Merck mit einem Kurssprung von ‌bis zu 9,4 Prozent. ⁠Der Darmstädter Pharma- und Technologiekonzern punktet bei Anlegern mit starken Ergebnissen für das erste Quartal und einer angehobenen Prognose für das ‌Gesamtjahr. Auch bei ⁠E.ON greifen Investoren zu. Die ⁠Aktien des Energiekonzerns ziehen gut vier Prozent an. "Die Zahlen von E.ON für das erste Quartal 2026 übertrafen die Erwartungen, gestützt durch ein anhaltendes, investitionsgetriebenes Wachstum im Bereich Energienetze und eine solide Bilanz", kommentiert ein Händler.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)