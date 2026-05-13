Dax dürfte sich erholen - Trumps China-Besuch im Blick

Der Dax dürfte sich am Mittwoch etwas von seinen harschen Verlusten des Vortages erholen. Im Mittelpunkt stehen dabei im Handel vor dem Feiertag in Deutschland der Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in China. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator deutete rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn ein Plus von 0,8 Prozent auf 24.146 Zähler an. Damit würde der Leitindex die am Dienstag erst verloren gegangene Marke von 24.000 Punkten gleich wieder zurückerobern.

Marktexperte Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt Trumps Reise "das meistbeachtete Ereignis des heutigen Tages". Vordergründig gehe es um den Handel, Trump reise mit dem "Who's Who der amerikanischen Wirtschaft" nach Peking. Der Besuch werde jedoch vom Iran-Krieg überschattet. Der innenpolitische Druck auf Trump, den Krieg zu beenden, sei durch die hohe Inflation vom Vortag noch einmal gewachsen. Daneben schwillt die Welle der Quartalsbilanzen noch einmal an und dürfte wie am Vortag teils starke Kursbewegungen auslösen.

USA: Tech-Werte schwach, Dow Jones etwas fester

Wieder aufgeflammte Sorgen vor einer erneuten Eskalation im Iran-Krieg haben die US-Technologieaktien am Dienstag belastet. Diese waren seit Ende März stark gestiegenen und gelten als besonders konjunktursensibel. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden. Teheran kritisierte die Verhandlungsstrategie der Vereinigten Staaten. Die USA strebten keine echten Verhandlungen an, sondern die vollständige Kapitulation Irans. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,87 Prozent nach unten. Der nicht von Tech-Werten dominierte Leitindex Dow Jones Industrial legte hingegen um 0,11 Prozent zu.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 49.760 + 0,11 Prozent S&P 500 7.400 - 0,16 Prozent Nasdaq 29.064 - 0,87 Prozent

Aktien Asien: Gewinne vor wichtigem Treffen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch zugelegt. Trotz der Schwäche der US-Technologiewerte am Vorabend blieb die Stimmung insgesamt freundlich. Kurz vor seinem Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping spielte US-Präsident Donald Trump die Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf den Iran-Krieg herunter. In Tokio legte der japanische Nikkei 225 um 0,8 Prozent zu. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank leicht, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen moderat zulegte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.270 + 0,84 Prozent Hang Seng 26.328 - 0,07 Prozent CSI 300 4.970 + 0,46 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/Prozentpunkten Bund-Future 124,73 + 0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,1084 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,463 - 0,01 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 106,27 - 1,50 USD WTI 100,73 - 1,45 USD

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Umstufung von Aktien

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 103 (100) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 110 (100) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 40 (35) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 28 (30) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 100 (91) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 200 (195) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 565 (629) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DÜRR AUF 37 (36) EUR - 'OUTPERFORM'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 511,10 (593,10) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 129 (119) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 212 (185) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR STRÖER AUF 43 (40) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 31,80 (31,30) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 557 (568) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR HOCHTIEF AUF 494 (480) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 55 (36) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SCOUT24 AUF 91 (83) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 225 (200) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CARL ZEISS MEDITEC AUF 21,70 (22,40) EUR - 'UW'

- RBC SENKT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 490 (560) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNDER ARMOUR AUF 6 (7) USD - 'NEUTRAL'

- STIFEL SENKT UNDER ARMOUR AUF 'HOLD' - ZIEL 6 USD

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR UNDER ARMOUR AUF 5 (8) USD - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SHELLY GROUP AUF 74 (73) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN HEBT UMICORE AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 33 (21) EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 1600 (1570) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STELLANTIS AUF 6 (7) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR SWISS RE AUF 114 (119) CHF - 'SELL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ACS AUF 150 (143) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES NIMMT SIEGFRIED HOLDING MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 88 CHF

- JEFFERIES NIMMT WORLDLINE MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 0,40 EUR

- JPMORGAN SENKT HEINEKEN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 70 (90) EUR

- RBC HEBT SWATCH AUF 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - ZIEL 220 (160) CHF

(mit Material von dpa-AFX)