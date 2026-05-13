Dax höher erwartet - Trump-Xi-Treffen und Bilanzen im Blick
Frankfurt, 13. Mai (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex 1,6 Prozent tiefer bei 23.954,93 Punkten geschlossen. Für schlechte Stimmung an den Börsen sorgten Zweifel an einem baldigen Frieden im Nahen Osten und ein erneuter Anstieg der US-Inflation.
Zur Wochenmitte kommt vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping US-Finanzminister Scott Bessent in Südkorea mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten He Lifeng zu Handelsgesprächen zusammen. Auf der Agenda dürfte die zuletzt gegenüber China weniger aggressive US-Zollpolitik stehen, ebenso wie eine Verlängerung des Abkommens über Seltene Erden. Beim Treffen von Trump und Xi werden auch Zusagen Chinas für den Kauf von Boeing-Flugzeugen und US-Agrarprodukten erwartet.
Auf der Unternehmensseite legen weitere Konzerne Bilanzen vor. Die Anleger blicken unter anderem auf die Geschäftsberichte von Siemens, E.ON, RWE, TUI und der Deutschen Telekom. Im Fokus bei den Konjunkturdaten stehen die Daten zum Arbeitsmarkt und zum Wirtschaftswachstum in der Euro-Zone im ersten Quartal sowie zur europäischen Industrieproduktion im März.
Schlusskurse europäischer Stand
Aktien-Indizes und
-Futures am Dienstag
Dax 23.954,93
EuroStoxx50 5.808,45
EuroStoxx50-Future 5.801,00
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Schlusskurse der Stand Veränderung in
US-Indizes am Dienstag Prozent
Dow Jones 49.760,56 +0,1%
Nasdaq
S&P 500 7.400,96 -0,2%
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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in
Mittwoch Uhr Prozent
Nikkei 63.241,62 +0,8%
Shanghai 4.218,22 +0,1%
Hang Seng 26.416,98 +0,3%
(Bericht von Sanne Schimanski. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)