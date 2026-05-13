Dax im Plus – Unternehmenszahlen überlagern geopolitische Sorgen

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte fester. Der Dax startet mit moderaten Aufschlägen in den Handel, während auch der Euro Stoxx 50 zulegen kann. An den US-Märkten deuten die vorbörslichen Indikationen auf ein uneinheitliches Bild hin: Während der Dow Jones kaum verändert erwartet wird, signalisieren S&P 500 und insbesondere die Technologiewerte im Nasdaq-Umfeld weitere Gewinne. In Asien setzte der Nikkei 225 seine Aufwärtsbewegung fort und schloss deutlich im Plus.

Makroökonomischer Überblick

Makroökonomisch steht damit heute vor allem die geopolitische Großwetterlage im Fokus. Marktteilnehmer hoffen auf Signale zur Stabilisierung der Handelsbeziehungen zwischen Washington und Peking. Gleichzeitig bleibt der Nahostkonflikt ein Belastungsfaktor für Energiepreise und Inflationserwartungen. Ergänzt wird das Bild durch eine wahre Flut an Quartalszahlen aus dem Dax, MDax und SDax, die für erhöhte Dynamik im frühen Handel sorgen dürfte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Im Mittelpunkt bei den Einzelwerten steht Merck. Die Aktie legt am Morgen kräftig zu, nachdem der Pharma- und Spezialchemiekonzern trotz negativer Währungseffekte operativ besser abgeschnitten hat als erwartet. Besonders positiv wurde aufgenommen, dass der neue Konzernchef Kai Beckmann die Jahresprognose anhob.

Auch Siemens zählt zu den gefragtesten Werten des Tages. Der Technologiekonzern profitierte im zweiten Quartal von der anhaltend hohen Nachfrage rund um KI-Rechenzentren sowie einem robusten Softwaregeschäft. Vor allem der überraschend starke Auftragseingang sorgt für Rückenwind.

Bei der Deutschen Telekom honorieren Anleger derweil die starke Entwicklung der US-Tochter T-Mobile US. Der Bonner Konzern hob infolge des dynamischen Wachstums seinen Gewinnausblick leicht an und unterstreicht damit die defensive Stärke des Titels in einem weiterhin nervösen Marktumfeld.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN5XQ4 8,97 77,016159 USD 8,42 Open End DAX® Bull UN6LJ7 13,81 22788,191832 Punkte 17,27 Open End DAX® Bear UG2LER 15,09 25588,373052 Punkte 16,15 Open End Infineon technologies AG Bull UN1TFM 25,29 35,513968 EUR 2,43 Open End DAX® Bear UG60FA 33,25 27462,645894 Punkte 7,13 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.05.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Barrick Mining Corp. Call UN06AN 0,85 65,00 USD 7,24 16.09.2026 DAX® Put UG7GLZ 4,45 22000,00 Punkte 11,61 18.09.2026 Siemens AG Call UG9ZCW 0,83 300,00 EUR 8,63 16.09.2026 Orange S.A. Call UN4RH4 0,47 21,00 EUR 9,66 16.12.2026 DAX® Call UG7GJN 2,24 27000,00 Punkte 18,95 18.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.05.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UN1XZX 1,01 921,972059 EUR 5 Open End RWE AG Long UN48G0 4,72 53,377609 EUR 12 Open End XPeng Inc. Long UN43JE 3,61 12,928 USD 5 Open End RWE AG Long HC15ZA 13,17 38,821819 EUR 3 Open End Henkel AG & Co. KGaA Long UG3X1W 3,81 47,454506 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.05.2026; 10:30 Uhr;

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