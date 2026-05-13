DAX® - Pendelt um die Marke von 24.000 Punkten

Lackmustest nicht bestanden! So lässt sich der gestrige Handelstag beim DAX® treffend zusammenfassen. Schließlich mussten die deutschen Standardwerte die zuletzt angeführten Unterstützungen aus dem Tief von Ende Januar bei 24.266 Punkten, der oberen Flaggenbegrenzung (akt. bei 24.192 Punkten) sowie der 200-Tages-Linie (akt. bei 24.117 Punkten) allesamt preisgeben. Letztlich schloss das Aktienbarometer sogar knapp unterhalb der Marke von 24.000 Punkten. Charttechnisch gewinnt die Inselumkehr aus den beiden Kurslücken (24.404 zu 24.635 Punkte bzw. 24.651 zu 24.514 Punkte) somit die Oberhand über die jüngste Konsolidierungsflagge. Oder etwa doch nicht? Zumindest scheint die 200-Tage-Linie eine starke Anziehungskraft auf die Notierungen zu besitzen, denn der DAX® dürfte heute wieder in deren Dunstkreis in den Handel starten. Übergeordnet fehlt bei den deutschen Standardwerten gegenwärtig eine klare Richtung. Vielmehr handelt es sich um einen volatilen Sägezahnmarkt. Vor diesem Hintergrund kann „nichts tun“ manchmal auch eine Investmententscheidung darstellen.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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