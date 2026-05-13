Deutscher Ost-Handel übertrifft den mit USA und China deutlich

Berlin, 13. Mai (Reuters) - ⁠Die deutschen Unternehmen haben im ersten Quartal deutlich mehr Waren mit den osteuropäischen Ländern gehandelt als mit den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China zusammengenommen. Exporte und Importe mit den 29 Staaten wuchsen von Januar bis März um 3,5 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 141 Milliarden Euro, wie der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft am Mittwoch mitteilte. ‌Der Außenhandelsumsatz mit den USA und China summierte sich dagegen auf nur 122 Milliarden Euro.

"Der deutsche Osthandel ist mit viel Schwung ins Jahr 2026 gestartet", sagte der stellvertretende Ausschuss-Vorsitzende Philipp Haußmann der Nachrichtenagentur ⁠Reuters. "Ohne das östliche ⁠Europa wäre der deutsche Außenhandel deutlich schwächer."

Die Ausfuhren nach Mittel- und Osteuropa sowie Zentralasien legten im ersten Quartal im Vorjahresvergleich um 5,5 Prozent auf 75,2 Milliarden Euro zu. Zum Vergleich: Die gesamten Exporte wuchsen nur um 2,0 Prozent auf knapp 404 Milliarden Euro. Die Einfuhren aus der Region stiegen um 1,4 Prozent auf 65,8 Milliarden Euro. "Zu dieser Entwicklung trug das starke Ergebnis im Monat März bei, das auf Vorzieheffekte angesichts steigender Transportkosten ‌und drohender Lieferengpässe hinweisen könnte", sagte Haußmann mit Blick auf die ‌im Zuge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise.

Allein die Ausfuhren in die vier größten Märkte Polen, Tschechien, Ungarn und Rumänien wuchsen im ersten Quartal um fast vier Milliarden Euro. Auch die Exporte in die wachstumsstarken Länder Südosteuropas – darunter Kroatien, Serbien, Bulgarien ⁠und Slowenien – legten deutlich zu. Die Ausfuhren in die Ukraine gingen hingegen zurück, was der Verband auch ‌mit dem starken Vorjahresergebnis erklärt.

POLEN VOR CHINA

Das wachsende Geschäft ⁠mit Osteuropa und Zentralasien macht die kriegsbedingten Einbrüche im Nahost-Geschäft wett. Insgesamt summierten sich die deutschen Exporte in die acht Länder Bahrain, Irak, Iran, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate im März auf knapp 1,5 Milliarden Euro. Das waren 757 Millionen Euro weniger als ein ‌Jahr zuvor. "Der starke Rückgang der Exporte in die Region ⁠ist zum einen auf den Krieg zwischen den ⁠USA/Israel und Iran und vor allem auf die in der Folge von Iran durchgesetzte Blockade der Straße von Hormus zurückzuführen", sagte der Experte der bundeseigenen Fördergesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI), Peter Schmitz. Der Iran-Krieg brach am 28. Februar aus. Die Lieferungen in die Islamische Republik Iran allein sanken im März um 67 Prozent auf knapp 25 Millionen Euro.

Besonders die östlichen Nachbarländer würden belegen, dass verlässliche wirtschaftliche und rechtliche Rahmenbedingungen Erfolgsfaktoren seien. "Polen baut seine Position als viertgrößter deutscher Absatzmarkt vor China weiter aus", sagte Haußmann. Tschechien profitiere ebenfalls von einem verlässlichen Investitionsumfeld. "Wir sind zuversichtlich, dass auch Ungarn nach dem Regierungswechsel am vergangenen Wochenende ⁠wieder den Weg einschlägt, der das Land nach dem EU-Beitritt 2004 so erfolgreich gemacht hat", betonte Haußmann. "Wachstum braucht Verlässlichkeit und Rechtssicherheit."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)