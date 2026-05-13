Devisen: Eurokurs im US-Handel von Unsicherheiten rund um Iran-Krieg belastet

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Mittwoch im US-Handel unter Druck geblieben. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1708 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1715 (Dienstag: 1,1738) Dollar fest.

"Der Euro kann angesichts der erhöhten Verunsicherung im Zusammenhang mit dem Nahost-Konflikt keine Dynamik nach oben mehr entwickeln", kommentierten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Nach wie vor gibt es keine Fortschritte bei den Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs. Die für den Welthandel wichtige Straße von Hormus bleibt weiter faktisch geschlossen.

Die Aussicht auf eine höhere Inflation und die damit verbundene Spekulation auf eine Zinserhöhung haben dem Euro zuletzt keinen Auftrieb gegeben. Bundesbankpräsident Joachim Nagel warnte vor einer steigenden Inflation und stellte eine schnelle Zinserhöhung durch die EZB auf der nächsten Zinssitzung im Juni in Aussicht. "Wir können die hohen Energiepreise nicht ausblenden", sagte Nagel dem "Handelsblatt". "Zinserhöhungen werden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändert."

Auch in den USA wachsen die Inflationsgefahren. So sind die Erzeugerpreise im April deutlich stärker gestiegen als von Volkswirten erwarten. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Die Wahrscheinlichkeit für eine Leitzinssenkung in den Vereinigten Staaten sinkt angesichts der Folgen des Energiepreisanstiegs./la/he

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs etwas schwächergestern, 06:57 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Dax-Aktie im Abwärtstrend
Wie tief kann Rheinmetall noch fallen?heute, 13:30 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Befreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hatgestern, 12:30 Uhr · onvista
Alle Plus-Analysen