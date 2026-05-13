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Dividendenkalender heute, 13.05.2026

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RüstungInfrastruktur

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 13. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
AXAJährlicher Dividendenzahlungstermin
AXAEndgültiges Dividenden Datum
Deutsche LufthansaEndgültiges ex-Dividenden Datum
Deutsche LufthansaJährlicher Ex-Dividenden-Tag
EquinorVierteljährliches ex-Dividenden Datum
EquinorVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
FraportEndgültiges ex-Dividenden Datum
K+SEndgültiges ex-Dividenden Datum
K+SJährlicher Ex-Dividenden-Tag
RheinmetallEndgültiges ex-Dividenden Datum
RheinmetallJährlicher Ex-Dividenden-Tag
Schneider ElectricJährlicher Dividendenzahlungstermin
Schneider ElectricEndgültiges Dividenden Datum
Veolia EnvironnementJährlicher Dividendenzahlungstermin
Veolia EnvironnementEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Rheinmetall
Lufthansa
Equinor
AXA
K+S
Schneider Electric
Veolia Environnement
Fraport

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