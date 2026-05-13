E.ON verdient zum Jahresauftakt mehr - Prognose steht

Düsseldorf, 13. ⁠Mai (Reuters) - Der Energiekonzern E.ON ist mit Zuwächsen ins Jahr gestartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte im ersten Quartal um zwei Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zu, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte ‌Konzernüberschuss kletterte sogar um sieben Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. E.ON liege damit auf Kurs, die Ziele für das Gesamtjahr trotz eines herausfordernden ⁠Marktumfelds zu ⁠erreichen. E.ON investierte im ersten Quartal 2026 insgesamt 1,4 Milliarden Euro, hieß es weiter. "Wir sind mit Tempo ins Jahr 2026 gestartet", bilanzierte Finanzchefin Nadia Jakobi. "Wir bauen die Energieinfrastruktur Europas entschlossen weiter aus und leisten einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen der Energiewende." Die Zahlen seien leicht besser als erwartet ‌ausgefallen, erklärten Jefferies-Analysten. E.ON-Aktien legten am Morgen ‌um knapp zwei Prozent zu.

Der Konzern erwartet im laufenden Jahr weiter ein bereinigtes Ebitda von 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss zwischen 2,7 und ⁠2,9 Milliarden Euro. Der größte europäische Betreiber von Energienetzen hatte angekündigt, von ‌2026 bis 2030 insgesamt 48 Milliarden ⁠Euro investieren zu wollen. Rund 40 Milliarden Euro davon sollen auf das Netzgeschäft entfallen. Der Fokus liegt dabei auf dem Ausbau und der Modernisierung der Netze, um sie fit für die Einspeisung erneuerbarer ‌Energien und den enormen Energiehunger neuer ⁠Rechenzentren zu machen.

Aber auch in Großbritannien ⁠will E.ON weiter wachsen. Der Konzern hatte jüngst die Übernahme des viertgrößten Energieanbieters auf der Insel, OVO, angekündigt. E.ON versorgt in Großbritannien bereits rund 5,6 Millionen Verbraucher. Mit OVO sollen weitere rund vier Millionen Kunden hinzukommen. Die Wettbewerbsbehörde muss der Transaktion aber noch zustimmen, die zum Jahr 2030 für zusätzlichen Spielraum bei E.ON sorgen soll, wie auch einer Analysten-Präsentation hervorging. Über den Kaufpreis hatten beide Seiten Stillschweigen vereinbart.

(Bericht von ⁠Christoph Steitz und Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)