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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG



13.05.2026 / 07:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG

St. Gallen, 13. Mai 2026 Sehr geehrte Damen und Herren Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 16. Juni 2026. GV Einladung Amagvik AG (PDF)

Kontakt Joelkis Rosario Präsident des Verwaltungsrats Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen T +41 71 388 76 01info@amagvik.ch

Amagvik AGwww.amagvik.chDie Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Amagvik AG Chamerstrasse 172 6300 Zug Schweiz Telefon: +41 41 749 40 76 E-Mail: info@amagvik.ch ISIN: CH1307959705 Valorennummer: 130795970 Börsen: BX Berne eXchange EQS News ID: 2325994

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