Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG

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Amagvik AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026 der Amagvik AG

13.05.2026 / 07:00 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

St. Gallen, 13. Mai 2026 Sehr geehrte Damen und Herren Im Anhang finden Sie zu Ihrer Information eine Kopie der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Amagvik AG am 16. Juni 2026. GV Einladung Amagvik AG (PDF)

Kontakt Joelkis Rosario Präsident des Verwaltungsrats Amagvik AG, Vadianstrasse 24, CH-9000 St. Gallen T +41 71 388 76 01info@amagvik.ch

Amagvik AGwww.amagvik.chDie Amagvik AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in St. Gallen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss kotiert: Ticker AMAN; Valor 130795970; ISIN CH1307959705.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Amagvik AG
Chamerstrasse 172
6300 Zug
Schweiz
Telefon:+41 41 749 40 76
E-Mail:info@amagvik.ch
ISIN:CH1307959705
Valorennummer:130795970
Börsen:BX Berne eXchange
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