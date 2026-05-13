EQS-Adhoc: Oldenburgische Landesbank AG: Die Oldenburgische Landesbank AG beabsichtigt, ihre Additional-Tier-1-Anleihe vorzeitig zu kündigen

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Oldenburgische Landesbank AG: Die Oldenburgische Landesbank AG beabsichtigt, ihre Additional-Tier-1-Anleihe vorzeitig zu kündigen



13.05.2026 / 19:14 CET/CEST

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Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) beabsichtigt, ihr Recht auf vorzeitige Rückzahlung der von der Bank im Jahr 2021 begebenen, unbefristeten, nicht kumulativen Additional-Tier-1-Anleihe mit festem, später anzupassendem Zinssatz im Nennwert von 100.000.000 EUR (ISIN DE000A11QJL6) auszuüben.

Die Oldenburgische Landesbank AG hat zuvor die für die vorzeitige Rückzahlung und Tilgung der AT1 erforderliche aufsichtsrechtliche Genehmigung erhalten.

Kontakt:

Britta Silchmüller

Senior Manager Communications

Oldenburgische Landesbank AG

Tel.: +49 441 221 1213

Email: ccir@olb.de

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