EQS-Adhoc: Oldenburgische Landesbank AG: Die Oldenburgische Landesbank AG beabsichtigt, ihre Additional-Tier-1-Anleihe vorzeitig zu kündigen
EQS-Ad-hoc: Oldenburgische Landesbank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Anleihekündigung
Oldenburgische Landesbank AG: Die Oldenburgische Landesbank AG beabsichtigt, ihre Additional-Tier-1-Anleihe vorzeitig zu kündigen
13.05.2026 / 19:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die Oldenburgische Landesbank AG (OLB) beabsichtigt, ihr Recht auf vorzeitige Rückzahlung der von der Bank im Jahr 2021 begebenen, unbefristeten, nicht kumulativen Additional-Tier-1-Anleihe mit festem, später anzupassendem Zinssatz im Nennwert von 100.000.000 EUR (ISIN DE000A11QJL6) auszuüben.
Die Oldenburgische Landesbank AG hat zuvor die für die vorzeitige Rückzahlung und Tilgung der AT1 erforderliche aufsichtsrechtliche Genehmigung erhalten.
Kontakt:
Britta Silchmüller
Senior Manager Communications
Oldenburgische Landesbank AG
Tel.: +49 441 221 1213
Email: ccir@olb.de
Ende der Insiderinformation
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