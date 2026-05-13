EQS-Adhoc: Ottobock SE & Co. KGaA: Ottobock übernimmt Patient Care-Geschäft von Blatchford in Norwegen zu einem Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro

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Ottobock SE & Co. KGaA: Ottobock übernimmt Patient Care-Geschäft von Blatchford in Norwegen zu einem Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro



13.05.2026 / 08:22 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014:

Ottobock übernimmt Patient Care-Geschäft von Blatchford in Norwegen zu einem Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro

Duderstadt, 13. Mai 2025

Die Ottobock SE & Co. KGaA (ISIN: DE000BCK2223) (Ottobock) hat heute einen Kaufvertrag mit Blatchford Ltd., UK, (Blatchford) zum Erwerb von Blatchford Norway A/S (Blatchford Norway) zu einem Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro abgeschlossen.

Der Erwerb umfasst das norwegische Patient-Care-Geschäft von Blatchford mit acht Standorten und rund 200 Mitarbeitenden. Der Gesamtumsatz von Blatchford Norway belief sich zuletzt auf rund 40 Mio. Euro. Auf Grund der bestehenden Profitabilität des Geschäfts sowie erwarteter Synergien wird die Akquisition sich auf dem Profitabilitätsniveau des Ottobock Konzerns bewegen.

Durch den Erwerb von Blatchford Norway baut Ottobock sein internationales Versorgungsnetzwerk mit bis dato mehr als 420 Standorten weiter aus. Bislang war Ottobock im norwegischen Markt nicht mit eigenen Standorten vertreten. Mit dem Erwerb schließt das Unternehmen strategisch eine Lücke im europäischen Markt und folgt konsequent seiner Akquisitionsstrategie, führende Patient Care-Unternehmen zu erwerben und in sein internationales Netzwerk zu integrieren. Dies erfolgt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass im Zuge der technologischen Entwicklungen in der Orthesen & Prothesen (O&P)-Industrie eine enge Verzahnung zwischen operierenden Ärzten/Krankenhäusern, Rehazentren und O&P Patient Care-Kliniken zunehmend wichtiger wird.

Der Vollzug der Transaktion erfolgt planmäßig innerhalb der nächsten Tage.



Investor Relations-Kontakt:

Ottobock SE & Co. KGaA

Julia Hartmann

VP Investor Relations

Mobil: +49 151 556 848 07

Julia.Hartmann@ottobock.de



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Sprache: Deutsch Unternehmen: Ottobock SE & Co. KGaA Max-Näder-Straße 15 37115 Duderstadt Deutschland Telefon: +49 5527 848 - 0 E-Mail: info@ottobock.com Internet: https://corporate.ottobock.com ISIN: DE000BCK2223 WKN: BCK222 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse EQS News ID: 2326622

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