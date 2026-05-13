EQS-AFR: PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: PFISTERER Holding SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

PFISTERER Holding SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



13.05.2026 / 16:17 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die PFISTERER Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026

Ort:

https://www.pfisterer.com/de/investoren

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 19.05.2026

Ort:

https://www.pfisterer.com/en/investors

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PFISTERER Holding SE Rosenstr. 44 73650 Winterbach Deutschland Internet: www.pfisterer.com

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