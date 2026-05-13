EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

13.05.2026 / 15:35 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen

Bemerkungen:

Rath AG Finanzberichterstattung 2025

HINWEIS: Korrektur laut Wiener Börse. Die korrigierte Version ersetzt die zuletzt veröffentlichte Version vom 04.05.2026.

13.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Rath AG
Walfischgasse 14
1010 Wien
Österreich
Internet:www.rath-group.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2327180 13.05.2026 CET/CEST

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